Euroleague-Διαιτητές: Ντιφαλά στο Βαλένθια - Παναθηναϊκός AKTOR, Μπελόσεβιτς στο Χάποελ Τελ Αβίβ - Ολυμπιακός - iefimerida.gr

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της 37ης αγωνιστικής της Euroleague, που θα σφυρίξουν το Βαλένθια-Παναθηναϊκός AKTOR και το Χάποελ Τελ Αβίβ-Ολυμπιακός.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR θα αναμετρηθεί με την Βαλένθια για την 37η αγωνιστική της Euroleague στην «Roig Arena» (9/4, 21:45).

Ο Ολυμπιακός από την πλευρά του θα κοντραριστεί με την Χάποελ Τελ Αβίβ στην «Arena 8888 Sofia» (9/4, 19:30).

Euroleague: Οι διαιτητές σε Ισπανία και Βουλγαρία

Στο παιχνίδι του «τριφυλλιού» στην Ισπανία θα σφυρίξουν οι Μεχντί Ντιφαλά (Γαλλία), Τόμισλαβ Χόρντοφ (Κροατία) και Χιούζ Θεπενίερ (Γαλλία).

Στο ματς των «ερυθρολεύκων», διαιτητές θα είναι οι Ίλια Μπελόσεβιτς (Σερβία), Τζόσεφ Μπίσανγκ (Γαλλία) και Κρίσταπς Κονσταντίνοφς (Λετονία)