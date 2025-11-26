 Euroleague: Αποδεκατισμένος ο Ολυμπιακός στο Βελιγράδι για το άλμα κορυφής κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα - iefimerida.gr
Euroleague: Αποδεκατισμένος ο Ολυμπιακός στο Βελιγράδι για το άλμα κορυφής κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα

Ολυμπιακός Βεζένκοφ αναχώρηση αεροδρόμιο
Η αποστολή του Ολυμπιακού «πέταξε» για Βελιγράδι ενόψει Ερυθρού Αστέρα /Eurokinissi
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι (26/11, 20:30, NSPRIME) για την 13η αγωνιστική της Euroleague και θα επιδιώξει να διευρύνει το νικηφόρο σερί του μετά τη νίκη επί της Παρί στο ΣΕΦ, αλλά και να ξεπεράσει τους Σέρβους στη βαθμολογία, μιας και «τρέχουν» το ίδιο σερί (8-4).

Ωστόσο, το έργο για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα μόνο εύκολο δεν θα είναι καθώς οι Πειραιώτες μετέβησαν στο Βελιγράδι αποδεκατισμένοι. Εκτός αποστολής τέθηκαν οι Νιλικίνα και ΜακΚίσικ λόγω ενοχλήσεων, αλλά και ο Λαρεντζάκης, που έχει ενσωματωθεί στην αποστολή της εθνικής ομάδας.

Ο Μπαρτζώκας μίλησε για το ματς και τόνισε πως: «Είναι από τις καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης». Από την πλευρά του ο Λι τόνισε μεταξύ άλλων πως «κάναμε σκάουτινγκ, δεν θα αποκαλύψω τα μυστικά της ομάδας»

Από την άλλη πλευρά ο Σάσα Ομπράντοβιτς δεν θα έχει τον Νταβιντόβατς στην αναμέτρηση. Φυσικά υπάρχουν και οι γνωστές απουσίες των Μπολομπόι, Κάρτερ, Κάνααν, Ιζούντου και Ριβέρο.

Το σημερινό πρόγραμμα

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Αρμάνι Μιλάνο (19:00, Novasports Start)
Ερυθρός Αστέρας - Ολυμπιακός (20:30, Novasports Prime)
Μονακό - Αναντολού Εφές (20:30, Novasports 4)
Μπαρτσελόνα - Βιλερμπάν (21:30, Novasports 5)

