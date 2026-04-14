Euroleague: Παραμένουν 20 οι ομάδες τη σεζόν 2026-27 -Θα διατηρηθεί το ίδιο format - iefimerida.gr

Χωρίς αλλαγές θα πορευτεί η Euroleague και τη σεζόν 2026-27, όπως προέκυψε κατά τη διάρκεια του ΔΣ που έγινε την Τρίτη του Πάσχα.

Ειδικότερα, οι ομάδες θα παραμείνουν 20 σε πρωτάθλημα 38 αγωνιστικών, καθώς παρά τις συζητήσεις που έγιναν για αύξηση των ομάδων σε 22 ή 24 και διαχωρισμό τους σε δύο περιφέρειες δεν προχώρησαν περαιτέρω.

Παραμένει άγνωστο ποιες θα είναι οι 20 ομάδες που θα συμμετέχουν στη Euroleague

Την ώρα που οι ενδεχόμενες αλλαγές πήραν... παράταση για την μεθεπόμενη σεζόν, η Euroleague δεν γνωρίζει ακόμα τις 20 ομάδες που θα απαρτίζουν το πρωτάθλημά της.

Πιο συγκεκριμένα, Φενέρμπαχτσε και Ρεάλ Μαδρίτης δεν έχουν ανανεώσει ακόμα τα συμβόλαιά τους, ενώ η Βιλερμπάν βρίσκεται με το ένα πόδι εκτός διοργάνωσης, χωρίς να αποκλείεται η παραμονή της.

Ταυτόχρονα, η Χάποελ Τελ Αβίβ είναι μία από τις ομάδες που διεκδικούν δεκαετές συμβόλαιο για να εξασφαλίσουν την σταθερή παρουσία τους στη Euroleague.