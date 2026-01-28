EuroCup: O Άρης έβαλε δύσκολα στον εαυτό του και ηττήθηκε από την Μπαχτσεσεχίρ με 81-79 στην Κωνσταντινούπολη - iefimerida.gr

Είχε το προβάδισμα στο σκορ στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης και «αέρα» 14 πόντων στο 33’, ο Άρης ωστόσο, κατάφερε να ηττηθεί απόψε στην Κωνσταντινούπολη από την Μπαχτσεσεχίρ, για τη 16η αγωνιστική του EuroCup με 81-79.

Αποτέλεσμα που του βάζει ξανά δύσκολα σε ό,τι αφορά την πρόκρισή του στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, καθώς χρειάζεται 2/2 νίκες στα δύο τελευταία ματς, στη regular season, απέναντι σε Νεπτούνας (4/2), Κλουζ (11/2), εντός και εκτός έδρας, αντίστοιχα, αλλά και βοήθεια αποτελεσμάτων από άλλα παιχνίδια για να πετύχει τον στόχο του.

Οι «κιτρινόμαυροι»... πλήρωσαν την έλλειψη καθαρού μυαλού στο τελευταίο δίλεπτο της αναμέτρησης, που είχε ως συνέπεια βιαστικές επιθέσεις και λάθη τους (είχαν συνολικά 15).

Κορυφαίοι για τους νικητές ήταν οι Τάιλερ Κάβανο (20 πόντοι, 4 ριμπάουντ), Μαλακάι Φλιν (19 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 3 κλεψίματα).

Πρώτος σκόρερ για τον Άρη ήταν ο Μπράις Τζόουνς (16 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα).Τ

Ισορροπημένο το ματς μέχρι τα μισά της πρώτης περιόδου (2-3, 7-5, 7-11, 14-14, 16-14), όταν ο Άρης, εκτελώντας από τα 6.75 με τους Άντζουσιτς (2/2 τρίποντα, 1/1 δίποντο), Πουλιανίτη (1/1 τρίποντο), Κουλμπόκα (1/1 τρίποντο), ξέφυγε στο 12’ με +8 (21-29). Απόσταση την οποία, τρία λεπτά αργότερα, με τη συνδρομή και των Νουά, Μήτρου-Λονγκ, Φόρεστερ, έστειλε στο +9 (15’ 28-37).

Η Μπαχτσεσεχίρ αντέδρασε και με επιμέρους 11-3, με τους Γουίλιαμς, Κάβανο, Φλιν, Κοπρίβιτσα να βάζουν την μπάλα στο καλάθι, μείωσε -για το ημίχρονο- στους 3 πόντους (20’ 39-42).

Με επιβλητικό και στις δύο πλευρές της ρακέτας τον Αντετοκούνμπο, ο Άρης απέκτησε εκ νέου «αέρα» 7 πόντων (39-46), στην εκκίνηση της τρίτης περιόδου. Η τούρκικη ομάδα, «πυροβολώντας» από το τρίποντο με τους Φλιν, Χέιλ, πήρε τα ηνία στο σκορ στο 24’ με 49-48.

Οι «κιτρινόμαυροι» διατήρησαν την ψυχραιμία και την εξαιρετική άμυνά τους, βρήκαν λύσεις επιθετικά με τους Χαρέλ, Φόρεστερ και με επιμέρους 3-11 ανέτρεψαν το εις βάρος τους σκηνικό. Ξέφυγαν στο 28’ με +7 (52-59), διαφορά την οποία, με διαδοχικά τρίποντα από τους Τζόουνς (στο τελείωμα του τρίτου δεκαλέπτου), Κουλμπόκα (στην έναρξη της τέταρτης περιόδου), «ανέβασαν» στο +11 (56-67).

Στο 33’ ο Άρης βρέθηκε στο +14 (58-72), με επιμέρους 11-3 η τούρκικη ομάδα πλησίασε στο 35’ στους 6 πόντους (69-75) και στο 37’ στο καλάθι (75-77), αναγκάζοντας τον Ίγκορ Μίλιτσιτς να καλέσει τάιμ άουτ.

Στην επανέναρξη του ματς, με 2/2 βολές από τον Τζόουνς, οι Θεσσαλονικείς πήγαν στο +4 (38’ 75-79), προβάδισμα που δεν μπόρεσαν να κρατήσουν, καθώς ακολούθησαν λάθη και βιαστικές επιθέσεις τους.

Με 4/4 βολές από τους Φλιν, Χόμσλεϊ και ένα δίποντο από τον πρώτο, στα τελευταία δευτερόλεπτα, η Μπαχτσεσεχίρ έκανε την ολική ανατροπή και πήρε το ματς με 81-79.

﻿Τα δεκάλεπτα: 19-23, 39-42, 56-64, 81-79

ΜΠΑΧΤΣΕΣΕΧΙΡ (Μάρκο Μπάρατς): Φορντ 5 (1), Χόμσλεϊ 11 (3), Κοπρίβιτσα 4, Μίτσελ 2, Χαλταλί 2, Φλιν 19 (2), Πονίτκα, Κάβανο 20 (2), Γουίλιαμς 13, Σιπάχι, Χέιλ 5 (1).

ΆΡΗΣ (Ίγκορ Μίλιτσιτς): Μήτρου-Λονγκ 9 (1), Τζόουνς 16 (1), Νουά 11 (1), Τσαϊρέλης, Φόρεστερ 9, Πουλιανίτης 3 (1), Μποχωρίδης , Χαρέλ 7 (1), Άντζουσιτς 10 (2), Αντετοκούνμπο 8, Κουλμπόκα 6 (2).