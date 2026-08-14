Eurobasket U16: Άνετη επικράτηση κόντρα στην Πολωνία για την Εθνική Ελλάδος και πάει για την 5η θέση - iefimerida.gr

Η Εθνική Ελλάδος κατάφερε να επιστρέψει από το -12 κόντρα στην Πολωνία και πήρε μια άνετη νίκη, έχοντας έτσι την ευκαιρία να διεκδικήσει την 5η θέση στο Eurobasket U16.

Με μια εξαιρετική εμφάνιση από τον Ανδρέα Μπάρλο, η Εθνική Ελλάδος κέρδισε την Πολωνία με 84-102 και έτσι θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει την 5η θέση το Σάββατο στο Eurobasket U16.

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Έχοντας ένα κακό ξεκίνημα στον αγώνα, οι παίκτες του Δημήτρη Μισιάκου δεν έδειξαν να επηρεάζονται, επέστρεψαν από το -12 και πήρε μια άνετη νίκη, που θα της δώσει την ευκαιρία να τερματίσει στην 5η θέση του τουρνουά.



Εθνική Ελλάδος: Πρωταγωνιστής ο Μπάρλος

Η Εθνική μας ξεκίνησε νωθρά την αναμέτρηση, με την Πολωνία να προηγείται 16-4 στα πρώτα επτά λεπτά. Ωστόσο, η βελτίωση στην άμυνα και τα εύκολα καλάθια επέτρεψαν στους Έλληνες διεθνείς να μειώσουν τη διαφορά.

Στη δεύτερη περίοδο η εικόνα άλλαξε, με την Εθνική να ανεβάζει ρυθμούς σε άμυνα και επίθεση. Το κλέψιμο και το lay-up του Χαράλαμπου Χριστοδούλου έδωσαν για πρώτη φορά το προβάδισμα στην Ελλάδα, ενώ το τρίποντο του Ανδρέα Μπάρλου και οι βολές του Σταύρου Καψάλη διαμόρφωσαν το 42-47 του ημιχρόνου.

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Το τρίτο δεκάλεπτο ήταν αμφίρροπο, με τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται στην πρωτοπορία, όμως η Εθνική έκλεισε την περίοδο μπροστά. Στο τελευταίο δεκάλεπτο οι Έλληνες διεθνείς πήραν γρήγορα διαφορά 10 πόντων και τη διατήρησαν μέχρι το τέλος, φτάνοντας στη νίκη με 102-84.

Τα δεκάλεπτα: 23-18, 42-47, 72-75, 84-102