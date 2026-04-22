Αλλάζει το τοπίο στα προκριματικά του Euro: Το μοντέλο του Nations League στο προσκήνιο - iefimerida.gr

Η UEFA εξετάζει ριζικές αλλαγές στον τρόπο διεξαγωγής των προκριματικών του Euro, με το μοντέλο του Nations League να... μεταμορφώνεται.

Τα τελευταία χρόνια, τα προκριματικά των μεγάλων διοργανώσεων έχουν χάσει σε ενδιαφέρον. Οι «μεγάλες» εθνικές ομάδες περνούν σχεδόν χωρίς απώλειες, ενώ οι αναμετρήσεις σπάνια προσφέρουν πραγματικό ανταγωνισμό. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του ενδιαφέροντος τόσο από τους φιλάθλους όσο και από τους τηλεοπτικούς παρόχους.

Η αύξηση των ομάδων που συμμετέχουν στις τελικές φάσεις έχει επίσης παίξει ρόλο, καθώς κάνει την πρόκριση πιο εύκολη για τα φαβορί, αφαιρώντας την έκπληξη από τη διαδικασία.

Στο τραπέζι το νεο μοντέλο του Nations League

Η βασική πρόταση που εξετάζεται βασίζεται στη λογική του Nations League. Συγκεκριμένα, οι ομάδες θα χωρίζονται σε κατηγορίες με βάση την κατάταξή τους και θα τοποθετούνται σε ομίλους με αντιπάλους αντίστοιχου επιπέδου.

Το πλάνο περιλαμβάνει:

Διαχωρισμό των εθνικών ομάδων σε τρεις κατηγορίες

Δημιουργία μικρών ομίλων τεσσάρων ομάδων

Περισσότερα παιχνίδια μεταξύ ισοδύναμων αντιπάλων

Οι πρώτοι των κορυφαίων ομίλων θα εξασφαλίζουν απευθείας την πρόκριση, ενώ οι υπόλοιπες θέσεις θα κρίνονται μέσω ενός διευρυμένου συστήματος playoffs.

Εναλλακτική λύση το «ελβετικό μοντέλο»

Στο τραπέζι υπάρχει και το λεγόμενο «ελβετικό σύστημα», στα πρότυπα της νέας μορφής του UEFA Champions League. Ωστόσο, το συγκεκριμένο μοντέλο δεν φαίνεται να συγκεντρώνει την ίδια αποδοχή, καθώς εκτιμάται ότι δεν εξασφαλίζει την απαραίτητη ισορροπία, ενώ δεν ενθουσιάζει ούτε τους τηλεοπτικούς παρόχους.

Η προοπτική περισσότερων «μεγάλων» αγώνων βρίσκει σύμφωνες τις ισχυρές ποδοσφαιρικές δυνάμεις της Ευρώπης. Από την άλλη, οι μικρότερες χώρες εκφράζουν ανησυχία ότι θα περιοριστούν οι ευκαιρίες τους να αντιμετωπίζουν κορυφαίες ομάδες.Το ζήτημα αυτό αναμένεται να αποτελέσει βασικό σημείο συζήτησης στις επαφές των ομοσπονδιών τις επόμενες ημέρες.

Οι προτάσεις έχουν ήδη παρουσιαστεί στα αρμόδια όργανα της UEFA και εξετάζονται από τις εθνικές ομοσπονδίες. Η τελική απόφαση αναμένεται να ληφθεί το επόμενο διάστημα από την εκτελεστική επιτροπή. Παρόλα αυτά, οποιαδήποτε αλλαγή δύσκολα θα εφαρμοστεί άμεσα, με το πιο πιθανό σενάριο να αφορά τα προκριματικά μετά το Euro 2028.