 Έτοιμος για ντεμπούτο με την Ντόρτμουντ ο Κωνσταντέλιας -Ο Κόβατς αποκάλυψε σε ποιο ματς θα τον πάρει στην αποστολή - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

Έτοιμος για ντεμπούτο με την Ντόρτμουντ ο Κωνσταντέλιας -Ο Κόβατς αποκάλυψε σε ποιο ματς θα τον πάρει στην αποστολή

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας στο πλαίσιο της παρουσίασής του από την Ντόρτμουντ
Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας στο πλαίσιο της παρουσίασής του από την Ντόρτμουντ / Φωτογραφία:Instagram/dortmund
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ετοιμάζεται για ιστορικό ντεμπούτο με τη φανέλα της Μπορούσια Ντόρτμουντ, απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου.

Κάτι που αποκάλυψε άλλωστε ο Νίκο Κόβατς. Ο προπονητής των Βεστφαλών τοποθετήθηκε σχετικά με την κατάσταση του Κωνσταντέλια, που μόλις πριν λίγες ημέρες ανακοινώθηκε από την Ντόρτμουντ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με τον Κόβατς να τον προορίζει για να αγωνιστεί στον τελικό του Super Cup, κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου. Ο πρώτος τίτλος της σεζόν στη Γερμανία θα κριθεί το Σάββατο (20/8 - 21:30), με τον Κόβατς να στέκεται στην ετοιμότητα του Κωνσταντέλια.

«Ο Γιάννης φτάνει σήμερα (20/8) το απόγευμα. Εκείνος και ο Τζόι Φέρμαν βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση. Αμφότεροι είναι έτοιμοι να αγωνιστούν. Δεν βρίσκω λόγο να μην είναι στην αποστολή για το παιχνίδι με την Μπάγερν» ανέφερε ο Κόβατς.

Κωνσταντέλιας και Καρέτσας το ελληνικό δίδυμο της Ντόρτμουντ

Φυσικά, δεν είναι μονάχα ο Γιάννης Κωνσταντέλιας που θα βρίσκεται στην αποστολή. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έχει πάρει τη φανέλα του βασικού… σπίτι του. Ο Έλληνας εξτρέμ έχει πραγματοποιήσει μια τρομερή προετοιμασία και οι εμφανίσεις του έχουν μαγνητίσει τα βλέμματα των φίλων της Ντόρτμουντ, με τον Κόβατς φυσικά να ποντάρει πολλά πάνω του.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΙΑΣ Μπορούσια Ντόρτμουντ Μπάγερν Μονάχου super cup Ποδόσφαιρο

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ