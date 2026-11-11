Έτοιμη να φέρει τον Ποτσετίνο στο «Ολντ Τράφορντ» η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ -Οι επαφές και η «χρυσή» αποζημίωση στις ΗΠΑ - iefimerida.gr

Οι επαφές της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τον Μαουρίτσιο Ποτσετίνο βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, με τη ρήτρα αποδέσμευσης από την εθνική ομάδα των ΗΠΑ να αποτελεί το τελευταίο εμπόδιο.

Έτοιμη να γυρίσει σελίδα στον πάγκο της φέρεται ότι είναι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τον Μαουρίτσιο Ποτσετίνο να αποτελεί τον μεγάλο στόχο για την επόμενη ημέρα στο «Ολντ Τράφορντ» μιας και ο Μάικλ Κάρικ έχει «βουήξει» ο τόπος στο Νησί ότι βρίσκεται για τα καλά στην πόρτα της εξόδου από τους «κόκκινους διαβόλους».

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Ο Αργεντινός προπονητής βλέπει με θετικό μάτι την προοπτική επιστροφής στην Premier League, οι συζητήσεις για τους προσωπικούς όρους με το αγγλικό κλαμπ έχουν προχωρήσει και πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στην αποζημίωση που θα χρειαστεί να καταβληθεί στην ομοσπονδία των ΗΠΑ.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα όσα αποκαλύπτει το «Athletic», για να... σπάσουν το συμβόλαιο του Ποτσετίνο στην εθνική ομάδα των ΗΠΑ που είναι σε ισχύ έως το 2030, οι «κόκκινοι διάβολοι» θα πρέπει να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη και να καταβάλλον το ποσό των 10 εκατομμυρίων δολαρίων.

Σε προχωρημένες επαφές με τον Ποτσετίνο η Γιουνάιτεντ

Η διοίκηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φέρεται να έχει προχωρήσει σημαντικά τις διαπραγματεύσεις με την πλευρά του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, έχοντας ως βασικό στόχο να διευθετήσει τους προσωπικούς όρους της συνεργασίας τους.

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Πηγές με γνώση των συζητήσεων αποκάλυψαν στο «The Athletic» πως οι επαφές με τους εκπροσώπους του Αργεντινού βρίσκονται σε πολύ καλό δρόμο, χωρίς να διαφαίνονται σημαντικά εμπόδια σε ό,τι αφορά τη συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.

Το μεγάλο ζήτημα, ωστόσο, παραμένει η αποδέσμευσή του από την εθνική ομάδα των ΗΠΑ. Ο Ποτσετίνο έχει συμβόλαιο με την αμερικανική ομοσπονδία μέχρι το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030, ενώ στη συμφωνία του υπάρχει ρήτρα αποχώρησης που φέρεται να αγγίζει τα 10 εκατομμύρια δολάρια, δηλαδή περίπου 7,4 εκατομμύρια λίρες.

Μέχρι στιγμής, η Γιουνάιτεντ δεν έχει πραγματοποιήσει επίσημη επικοινωνία με την εθνική ομάδα των ΗΠΑ, κάτι που αναμένεται να αποτελέσει το επόμενο καθοριστικό βήμα. Παράλληλα, εφόσον ολοκληρωθεί η συμφωνία, ο Ποτσετίνο αναμένεται να μεταφέρει στο Μάντσεστερ και το δικό του προπονητικό επιτελείο, εξέλιξη που συνεπάγεται πρόσθετο οικονομικό κόστος.

Το όνειρο του Ποτσετίνο και η εκτίμηση του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον

Η προοπτική της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μόνο αδιάφορο δεν αφήνει τον Μαουρίτσιο Ποτσετίνο. Ο Αργεντινός τεχνικός δεν έχει κρύψει την επιθυμία του να καθίσει στον πάγκο ενός από τους μεγαλύτερους συλλόγους του αγγλικού ποδοσφαίρου, ενώ η συγκεκριμένη προοπτική συνδέεται και με το ενδιαφέρον που είχε δείξει για εκείνον ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον.

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Πίσω στο 2014, όταν ο Ποτσετίνο βρισκόταν στο ξεκίνημα της αγγλικής προπονητικής του διαδρομής, ο θρυλικός πρώην προπονητής των «κόκκινων διαβόλων» είχε εκφράσει τον θαυμασμό και την εκτίμησή του για τις ικανότητές του.

Τότε, η πιθανότητα συνεργασίας τους δεν προχώρησε. Δώδεκα χρόνια αργότερα, όμως, το σενάριο επιστροφής του Αργεντινού στην Premier League για λογαριασμό της Γιουνάιτεντ μοιάζει πιο κοντά από ποτέ.

Αυτή την περίοδο, ο 54χρονος προπονητής έχει στραμμένη την προσοχή του στις υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ, με την οποία προετοιμάζεται για τις αναμετρήσεις απέναντι στην Αϊτή. Παρ' όλα αυτά, η προοπτική του «Ολντ Τράφορντ» αποτελεί μια ιδιαίτερα ελκυστική επιλογή για τον ίδιο.

Από την Τότεναμ και την Παρί Σεν Ζερμέν στην εθνική ομάδα των ΗΠΑ

Ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο ανέλαβε την εθνική ομάδα των ΗΠΑ το 2024, διαδεχόμενος τον Γκρεγκ Μπερχάλτερ, μετά τον αποκλεισμό της ομάδας από τη φάση των ομίλων του Copa America. Στον πάγκο της έχει καταγράψει μέχρι στιγμής 21 νίκες σε 35 παιχνίδια, έχοντας αναλάβει το δύσκολο έργο της αγωνιστικής ανασυγκρότησής της.

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Η προπονητική του διαδρομή ξεκίνησε από την Εσπανιόλ, στην οποία είχε αγωνιστεί και ως ποδοσφαιριστής, πριν περάσει στην Αγγλία για λογαριασμό της Σαουθάμπτον. Το μεγάλο... άλμα στην καριέρα του ήρθε το καλοκαίρι του 2014, όταν ανέλαβε την Τότεναμ.

Εκεί κατάφερε να δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό σύνολο, διεκδικώντας τίτλους στην Premier League και φτάνοντας μέχρι τον τελικό του Champions League το 2019. Η θητεία του, ωστόσο, ολοκληρώθηκε λίγους μήνες αργότερα.

Ακολούθησε η Παρί Σεν Ζερμέν, με την οποία πανηγύρισε τρεις τίτλους, μεταξύ των οποίων και το πρωτάθλημα Γαλλίας της σεζόν 2021-22. Το 2023 ανέλαβε την Τσέλσι, από την οποία αποχώρησε τον Μάιο του 2024, έπειτα από μία αγωνιστική περίοδο.

Η εμπειρία του από το κορυφαίο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, σε συνδυασμό με τη γνώση της Premier League, αποτελούν δύο από τα βασικά στοιχεία που κάνουν την περίπτωσή του ιδιαίτερα ελκυστική για τη διοίκηση της Γιουνάιτεντ.