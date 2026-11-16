Εθνική Ελλάδας: Με αλλαγές η 11άδα του Γιοβάνοβιτς για... τον τελικό με τη Σερβία

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς προχώρησε σε αλλαγές στην 11άδα της Εθνικής για την αναμέτρηση με τη Σερβία στην 6η αγωνιστική του Nations League.

Μετά τη βαριά ήττα από την Ολλανδία, η Εθνική θέλει να διεκδικήσει απέναντι στους Σέρβους τις ελπίδες της για πρόκριση στην οκτάδα της Α' κατηγορίας του Nations League.

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Με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να προχωράει σε αλλαγές στο αρχικό σχήμα. Συγκεκριμένα, ο Μανδάς πήρε τη θέση του Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια, ενώ αλλαγή υπάρχει και στο κέντρο της άμυνας με τον Κουλιέρακη αντί του Ρέτσου.

Η 11άδα της Εθνικής απέναντι στη Σερβία

Μανδάς - Ρότα, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Τσιμίκας - Τζόλης, Ζαφείρης, Ανδρούτος, Καρέτσας - Δουβίκας, Παυλίδης.

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Από την άλλη, η Σερβία έχει αρκετές απουσίες, μεταξύ αυτών και του Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Με τον Λούκα Γιόβιτς να βρίσκεται στην αρχική ενδεκάδα.

Η 11άδα της Σερβίας: Βάνια Μιλίνκοβιτς, Μπούκινατς, Εράικοβιτς, Μπάμπιτς, Μιλένκοβιτς, Νεντέλκοβιτς, Μακσίμοβιτς, Λούκιτς, Σεργκέι Μιλίνκοβιτς Σάβιτς, Γιόβιτς, Μίτροβιτς.