Όταν η αφοσίωση δεν κοιτάζει ηλικία: Παπανικολάου και Καλάθης θα είναι πάντοτε οι πιστοί… στρατιώτες με τα «γαλανόλευκα» [βίντεο] - iefimerida.gr

Νικ Καλάθης και Κώστας Παπανικολάου κουβαλούν αθροιστικά... 73 Μάηδες στις πλάτες τους και συνεχίζουν να αποδεικνύουν την αφοσίωσή τους στην Εθνική.

Μετά τις ήττες από Ρουμανία και Πορτογαλία, ο Βασίλης Σπανούλης μίλησε για… πανστρατιά. Η Ελλάδα χρειάζεται νίκες απέναντι σε Ουκρανία και Ισπανία, για να μη βρεθεί προ εκπλήξεως και μακριά από το πάλκο του MundoBasket 2027.

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Έτσι, πλην του Γιάννη Αντετοκούνμπο, στον οποίο οι Χιτ έβαλαν… φρένο, οι κλήσεις του Σπανούλη πράγματι εμπεριέχουν άπαντες διαθέσιμους.

Και ναι, για τον αρχηγό, Κώστα Παπανικολάου δεν υπήρχε η παραμικρή αμφιβολία. Αν κοιτάξει κανείς το ρόστερ στο… σχεδόν καταστροφικό, «παράθυρο» του Ιουνίου, το όνομά του ήταν φυσικά εκεί.

Αδιάκοπος στρατιώτης της Εθνικής, «θα έρχομαι μέχρι να σταματήσουν να με καλούν» τόνισε πριν μερικά χρόνια και το κάνει πράξη. Ανεξαρτήτως συνθηκών, υποχρεώσεων, διοργάνωσης, είναι πάντα εκεί. Είτε μιλάμε για μια μεγάλη διοργάνωση, είτε για προκριματικά απέναντι σε άσημους αντιπάλους, που μόνο ακίνδυνοι δεν είναι, όπως αποδείχθηκε.

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Άλλωστε, ο αρχηγός άφησε για αρκετές ημέρες τη νεογέννητη κορούλα του, το 2023 ώστε να ταξιδέψει με την Εθνική ως την άλλη άκρη του κόσμου, στις Φιλιππίνες. Φέροντας μάλιστα βαρέως τον πρόωρο αποκλεισμό και τις δικές του εμφανίσεις στη Μανίλα, παρόλο που εκείνη η Εθνική παρουσιάστηκε πιο αποψιλωμένη από κάθε άλλη φορά.

Για να πάρει τη δική του εκδίκηση, δύο χρόνια αργότερα, όταν «κλείδωσε» όλους τους NBAers που βρήκε στο διάβα του, στον δρόμο της Ελλάδας ως το χάλκινο του EuroBasket 2025.

Καλάθης και Παπανικολάου φωνάζουν πάντοτε «παρών» για την Εθνική

Μία διοργάνωση που μέχρι και ο Νικ Καλάθης έβαλε το όνομά του στο απουσιολόγιο. Θέλοντας να γεμίσει τις μπαταρίες του για τον δικό του «τελευταίο χορό», στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024, ο Καλάθης απαρνήθηκε για πρώτη φορά το εθνόσημο, μετά το 2013.

Επίσης αδιάκοπος στρατιώτης ο βετεράνος πλέον γκαρντ, που μπορεί να γεννήθηκε και να μεγάλωσε στη Φλόριντα, αλλά το όνειρο του παππού του να τον δει στα «γαλανόλευκα» υπερίσχυσε από οτιδήποτε άλλο.

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«Μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι θα αποχωρήσω οριστικά απ' την Εθνική» αναφώνησε τότε. Η Ελλάδα άγγιξε το όνειρο, αλλά λύγισε στον προημιτελικό από την πολύ ανώτερη Γερμανία. Με τον Νικ να αφήνει στα 35 του κάθε ικμάδα ενέργειας στο παρκέ. Όπως ακριβώς έκανε από το 2009, όταν και στα 20 του χρόνια κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο EuroBasket.

Πέρασαν 16 χρόνια για να επιστρέψει η Εθνική στο βάθρο, έναν χρόνο μετά τη δική του αποχώρηση του 2025. Αν κάποιος άξιζε ένα άτυπο, 13ο μετάλλιο για την προσφορά του όλα αυτά τα χρόνια και τα όσα έδωσε στο παρκέ, ώστε να παραμείνει η Ελλάδα στην πρώτη γραμμή, είναι αυτός.

Δύο χρόνια μετά το Παρίσι, ο Νικ είναι ξανά εδώ. Τι και αν τα πόδια του πλέον δεν αντέχουν όπως κάποτε και είναι ταλαιπωρημένα, ο νέος γκαρντ του ΠΑΟΚ άκουσε πανστρατιά και επέστρεψε ξανά.

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Για τη μεγάλη του αγάπη όλα αυτά τα χρόνια και για να συνεχίσει να εκπληρώνει το όνειρο του παππού του. Με το που πατήσει παρκέ απέναντι σε Ουκρανούς και Ισπανούς, θα φτάσει τις 151 συμμετοχές, ξεπερνώντας τον Τάκη Κορωναίο στη 16η θέση όλων των εποχών.

Ο αρχηγός Παπανικολάου με δύο ακόμα παρουσίες θα προσπεράσει στην 8η θέση τον Δημήτρη Κοκολάκη, φτάνοντας τις 179.

Πανστρατιά ή μη, αυτοί οι δύο φωνάζουν πάντοτε παρών.

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