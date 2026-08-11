Εθνική Ελλάδoς: Με Ντόρσεϊ και Καλάθη οι κλήσεις του Σπανούλη -Η διευκρίνιση της ΕΟΚ για την απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο - iefimerida.gr

Ο Βασίλης Σπανούλης κάλεσε τους Τάιλερ Ντόρσεϊ και Νικ Καλάθη, ενόψει των «παραθύρων» του Αυγούστου για το MundoBasket 2027. Η θέση της ΕΟΚ για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Η Εθνική Ελλάδος αντιμετωπίζει την Ουκρανία στη Ρίγα στις 28 Αυγούστου και υποδέχεται την Ισπανία στο T-Center (31/8), σε δύο πολύ κομβικά ματς στο πλαίσιο της δεύτερης προκριματικής φάσης του MundoBasket 2027 και σήμερα (11/8) έγιναν γνωστές οι κλήσεις του Βασίλη Σπανούλη.

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Στις επιστροφές, ωστόσο, δεν βρίσκονται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ούτε ο Κώστας Σλούκας. Ο «Greek Freak» δεν θα μπορέσει να ενισχύσει την «επίσημη αγαπημένη», με την ΕΟΚ μάλιστα να παίρνει θέση σχετικά με την απουσία του από τις κλήσεις του Έλληνα προπονητή.

Οι κλήσεις της Εθνικής και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

«Τα τελευταία χρόνια, οπότε και το NBA θέσπισε την extra ασφάλεια συγκεκριμένων παικτών, η ΕΟΚ κάλυψε από τη πρώτη στιγμή όλες τις απαιτήσεις του ΝΒΑ για να πάρει άδεια ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και να είναι παρών με την Εθνική ομάδα. Με πιο πρόσφατο παράδειγμα το περσινό καλοκαίρι, όταν και συμμετείχε κανονικά τόσο στην προετοιμασία όσο φυσικά και στο Ευρωμπάσκετ.

Τα ποσά που απαιτήθηκαν καλύφθηκαν από τα διαθέσιμα χρήματα της ΕΟΚ και δεν χρειάστηκε να υπάρξει καμία κρατική αρωγή. Σε αυτό το παράθυρο τόσο η ΕΟΚ όσο και ο Ομοσπονδιακός προπονητής ζήτησαν την αρωγή του Γιάννη, όμως, δεν κατέστη εφικτό λόγω της ιδιαίτερης χρονικής συγκυρίας με την έναρξη του νέου κεφαλαίου στη καριέρα του. Σε καμία περίπτωση δεν υπήρξε κάποιο οικονομικό θέμα που να αποτέλεσε ανασταλτικό παράγοντα», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της ΕΟΚ.

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Τονίζεται ότι ο Βασίλης Σπανούλης θα έχει αυτήν τη φορά στη διάθεσή του ένα πολύ πιο γεμάτο «οπλοστάσιο», σε σχέση με το «παράθυρο» του Ιουνίου. Με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να επιλέγεται ως νατουραλιζέ και τον Νικ Καλάθη να επιστρέφει στην Εθνική Eλλάδος.

Οι κλήσεις της Εθνικής Ελλάδος:﻿

Κώστας Παπανικολάου

Νικ Καλάθης

Γιαννούλης Λαρεντζάκης

Θανάσης Αντετοκούνμπο

Ντίνος Μήτογλου

Παναγιώτης Καλαϊτζάκης

Κώστας Αντετοκούνμπο

Βασίλης Τολιόπουλος

Τάιλερ Ντόρσεϊ

Δημήτρης Μωραΐτης

Βασίλης Χαραλαμπόπουλος

Νίκος Ρογκαβόπουλος

Νάσος Μπαζίνας

Ομηρος Νετζήπογλου

Δημήτρης Φλιώνης

Αντώνης Καραγιαννίδης

Νίκος Περσίδης



Η απουσία Σαμοντούροβ, Αβδάλα και Ζούγρη

Σημειώνεται ότι στις κλήσεις της Εθνικής Ελλάδος δεν συμπεριλαμβάνονται οι Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Νεοκλής Αβδάλας και Βαγγέλης Ζούγρης παρά το γεγονός ότι ήθελαν να ενισχύσουν την «γαλανόλευκη».

Ο λόγος είναι ότι οι ακαδημαϊκοί υπεύθυνοι των κολλεγίων δεν τους έδωσαν άδεια και σε περίπτωση που έρχονταν θα αποβάλλονταν από τις σπουδές τους και κατ’ επέκταση από τις κολλεγιακές τους ομάδες.

Η ενημέρωση της ΕΟΚ και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

«Την ερχόμενη Παρασκευή, 14/8, θα αρχίσει η προετοιμασία της Εθνικής Ανδρών για τις δύο επικείμενες αναμετρήσεις των προκριματικών του FIBA World Cup.

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Η δεύτερη φάση αρχίζει με την Εθνική ομάδα να αντιμετωπίζει την Ουκρανία στη Ρίγα (28/8, 19.00) και στο T-Center την Ισπανία (31/8, 19.00), σε έναν όμιλο στον οποίο η εκκίνηση τη βρίσκει με ρεκόρ 3-3 από την πρώτη φάση.

Ο Βασίλη Σπανούλης κάλεσε 17 παίκτες για την προετοιμασία, στο πρόγραμμα της οποίας υπάρχουν και δύο αγώνες στο Τ-Center, στις 22/8 Ελλάδα – Πολωνία Powered by Cosmote Telekom και στις 24/8 Ελλάδα – Κύπρος Aegean Acropolis.

Προς αποφυγή παρερμηνειών σε σχέση με ονόματα αθλητών που απουσιάζουν από την κλήση, κρίνεται απαραίτητο να διευκρινιστούν τα εξής:

Τα τελευταία χρόνια, οπότε και το NBA θέσπισε την extra ασφάλεια συγκεκριμένων παικτών, η ΕΟΚ κάλυψε από τη πρώτη στιγμή όλες τις απαιτήσεις του ΝΒΑ για να πάρει άδεια ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και να είναι «παρών» με την Εθνική ομάδα. Με πιο πρόσφατο παράδειγμα, το περσινό καλοκαίρι όταν και συμμετείχε κανονικά τόσο στην προετοιμασία, όσο φυσικά και στο Ευρωμπάσκετ.

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Τα ποσά που απαιτήθηκαν καλύφθηκαν από τα διαθέσιμα χρήματα της ΕΟΚ και δεν χρειάστηκε να υπάρξει καμία κρατική αρωγή. Σε αυτό το παράθυρο τόσο η ΕΟΚ όσο και ο Ομοσπονδιακός προπονητής ζήτησαν την αρωγή του Γιάννη, όμως, δεν κατέστη εφικτό λόγω της ιδιαίτερης χρονικής συγκυρίας με την έναρξη του νέου κεφαλαίου στη καριέρα του. Σε καμία περίπτωση δεν υπήρξε κάποιο οικονομικό θέμα που να αποτέλεσε ανασταλτικό παράγοντα.

Όσον αφορά τους αθλητές Αλέξανδρο Σαμαντούροφ, Νεοκλή Αβδάλα και Βαγγέλη Ζούγρη που βρίσκονται στα κολέγια του NCAA, παρότι οι αθλητές ήθελαν να βοηθήσουν την Εθνική, οι ακαδημαϊκοί υπεύθυνοι των κολεγίων δεν τους έδωσαν άδεια και σε περίπτωση που έρχονταν θα αποβάλλονταν από τις σπουδές τους και κατ’ επέκταση από τις κολεγιακές τους ομάδες. Να διευκρινίσουμε ότι τα συγκεκριμένα κολέγια, σε αντίθεση με κάποια άλλα, δεν επιτρέπουν τα εξ αποστάσεως μαθήματα έτσι ώστε να συνδύαζαν τη παρουσία τους στην Εθνική και τα μαθήματά τους στο κολέγιο.

** Στο προπονητικό επιτελείο της Εθνικής προστίθεται ο Γιώργος Λιμνιάτης, ενώ σε αυτή τη διαδικασία προπονήσεων και αγώνων δεν θα είναι παρών ο Διαμαντής Παναγιωτόπουλος».