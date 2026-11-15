Συγκινητική κίνηση από την εθνική Ισπανίας -Οι πρωταθλητές κόσμου τίμησαν την μνήμη του Χεσούς Ντε Μιγκέλ με έναν ιδιαίτερο τρόπο [βίντεο]

Οι παίκτες της εθνικής Ισπανίας τίμησαν την μνήμη του αδικοχαμένου Χεσούς Ντε Μιγκέλ, λίγα λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα με την Αγγλία για το Nations League.

Το βράδυ της Κυριακής (15/11), η Ισπανία υποδέχθηκε την Αγγλία, στο πλαίσιο της έκτης και τελευταίας αγωνιστικής του Nations League. Λίγα λεπτά πριν τη σέντρα του σπουδαίου παιχνιδιού, εκτυλίχθηκαν συγκινητικές σκηνές στο «Γουάντα Μετροπολιτάνο».

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Πριν από τη σέντρα, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στην μνήμη του Χεσούς Ντε Μιγκέλ, του 30χρονου επιθετικού της Τενερίφης που έφυγε άδικα από την ζωή μετά τη σφοδρή σύγκρουση που είχε με τον Χεσούς Οβόνο, όμως το ξεχωριστό ήταν αυτό που έκαναν οι παίκτες της πρωταθλήτριας κόσμου.

Οι παίκτες της εθνικής Ισπανίας τίμησαν την μνήμη του Χεσούς Ντε Μίγκελ

Λίγο πριν από την σέντρα του αγώνα με την Αγγλία, οι Ίβηρες παρατάχτηκαν για την καθιερωμένη αναμνηστική ομαδική φωτογραφία με έναν ιδιαίτερο τρόπο, αφού μερικοί από αυτούς κρατούσαν στα χέρια εμφανίσεις των συλλόγων τους, με το όνομα του Χεσούς Ντε Μιγκέλ στο πίσω μέρος της φανέλας, αποδίδοντας με αυτό τον τρόπο φόρο τιμής στον αδικοχαμένο Ισπανό.