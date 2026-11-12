Τι χρειάζεται η Εθνική Ελπίδων για να προκριθεί στην τελική φάση του Euro U21 2027

Η Εθνική Ελπίδων έφυγε με την ισοπαλία (1-1) από την Ισλανδία και στη ρεβάνς ψάχνει τη νίκη που θα της δώσει την πρόκριση στα γήπεδα του Euro U21 2027.

Το πρώτο βήμα έγινε για την Εθνική Ελπίδων. Στο παγωμένο Ρέικιαβικ, η «γαλανόλευκη» μπορεί να έμεινε πίσω στο σκορ στο 88', όμως ισοφάρισε στις καθυστερήσεις και έφυγε αλώβητη από την Ισλανδία. Πλέον, ψάχνει τη νίκη στη ρεβάνς, ώστε να βρεθεί στα γήπεδα της Σερβίας και της Αλβανίας για το Euro U21 2027.

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Πλέον, το μόνο που αναζητεί το σύνολο του Γιάννη Ταουσιάνη, είναι νίκη με οποιοδήποτε σκορ κόντρα στους Ισλανδούς στη ρεβάνς, η οποία θα διεξαχθεί στην Λεωφόρο το απόγευμα της Δευτέρας (16/11, 19:00).

Η πρόκριση θα κριθεί από το συνολικό σκορ των δύο αγώνων. Εάν από το άθροισμα των τερμάτων προκύψει ισοπαλία, θα ακολουθήσει παράταση και, εφόσον χρειαστεί, η διαδικασία των πέναλτι, με τον κανονισμό των εκτός έδρας γκολ να μην ισχύει.

Οι 12 ομάδες που έχουν ήδη προκριθεί στο Euro U21 2027

Αλβανία (συνδιοργανώτρια), Βέλγιο, Κροατία, Αγγλία (κάτοχος του τίτλου), Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Νορβηγία, Πολωνία (καλύτερη δεύτερη), Πορτογαλία, Σερβία (συνδιοργανώτρια), Ισπανία