Η Εθνική Ελπίδων «λύγισε» την Ισλανδία στα πέναλτι, προκρίθηκε στην τελική φάση του Euro Κ21 και το «γαλανόλευκο»... πάρτι ξεκίνησε στην Λεωφόρο.

Η Εθνική Ελπίδων τα κατάφερε! Μετά από ένα παιχνίδι με αρκετό... καρδιοχτύπι, οι παίκτες του Γιάννη Ταουσιάνη υπέταξαν την Ισλανδία στα πέναλτι και πήραν το «εισιτήριο» για την τελική φάση του Euro Κ21, για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια.

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Μετά το τέλος της αναμέτρησης, οι ποδοσφαιριστές της «γαλανόλευκης» ξέσπασαν σε έντονους πανηγυρισμούς, σηκώνοντας τον προπονητή τους, Γιάννη Ταουσιάνη, στα χέρια!

Φωτογραφίες και βίντεο από τους πανηγυρισμούς της Εθνικής Ελπίδων

Μετά από 25 χρόνια, η «γαλανόλευκη» βρίσκεται ξανά στην τελική φάση του Euro Κ21, κάτι που «δείχνει» και το πόσο μεγάλη είναι αυτή η επιτυχία. Με τους παίκτες να ξεσπούν σε ανάλογους πανηγυρισμούς!

Δείτε φωτογραφίες: ﻿

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