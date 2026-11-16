Η Εθνική Ελπίδων υπέταξε την Ισλανδία και θα βρίσκεται στην τελική φάση του Euro U21, 25 χρόνια μετά την τελευταία φορά που το πέτυχε.

Η Εθνική Ελπίδων τα κατάφερε! Έστω και με αρκετό... καρδιοχτύπι, οι παίκτες του Γιάννη Ταουσιάνη υπέταξαν την Ισλανδία στα πέναλτι (1-1 κ.δ.) και πήραν την πρόκριση για την τελική φάση του Euro Κ21, για πρώτη φορά μετά το 2002.

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Το εισιτήριο της πρόκρισης βάφτηκε... γαλανόλευκο και η Ελλάδα θα δώσει το «παρών» στην τελική φάση του Euro Κ21, η οποία θα διεξαχθεί στα γήπεδα της Σερβίας και της Αλβανίας. Θα ξεκινήσει στις 16 Ιουνίου και θα τελειώσει στις 3 Ιουλίου του 2027.

Τα οκτώ γήπεδα της τελικής φάσης:

Αλβανία﻿

Arena Kombëtare – Τίρανα

Arena e Demave – Τίρανα

Elbasan Arena – Ελμπασάν

Stadium Loro Boriçi – Σκόδρα

Σερβία﻿

Beograd Stadium – Βελιγράδι

Bačka Stadium – Μπάτσκα Τόπολα

Loznica Stadium – Λόζνιτσα

Leskovac Stadium – Λέσκοβατς

Η ημερομηνία της κλήρωσης και οι πιθανοί αντίπαλοι της Εθνικής Ελπίδων στο Euro Κ21

Η κλήρωση της τελικής φάσης του Euro Κ21 θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου και, συγκεκριμένα, στις 19:30 ώρα Ελλάδας, στο συνεδριακό κέντρο Sava του Βελιγραδίου.

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Στην κλήρωση θα συμμετάσχουν 16 ομάδες, όμως μέχρι στιγμής γνωρίζουμε τις 13 από αυτές, οι οποίες αποτελούν και τις πιθανές αντιπάλους της Εθνικής Ελπίδων.

Πρόκειται για τις: Αλβανία (συνδιοργανώτρια), Βέλγιο, Κροατία, Αγγλία (κάτοχος του τίτλου), Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Νορβηγία, Πολωνία (καλύτερη δεύτερη), Πορτογαλία, Σερβία (συνδιοργανώτρια), Ισπανία. Φυσικά, δίπλα τους βρίσκεται, πλέον, και η Ελλάδα.