Εθνική Ελλάδος: Πρώτη προπόνηση για την «γαλανόλευκη» -Εκτός ο Ρογκαβόπουλος - iefimerida.gr

Με απουσία ξεκίνησε η προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδος για το παράθυρο του Αυγούστου και τα παιχνίδια των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η Εθνική Ελλάδος δίνει δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια με την Ουκρανία (28/8 19:00) και την Ισπανία (31/8 19:00) για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

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Όμως το ξεκίνημα αυτής της προετοιμασίας δεν ήταν το ιδανικό για τον Βασίλη Σπανούλη, αφού δεν είχε στην διάθεση του και του 17 παίκτες που κλήθηκαν. Συγκεκριμένα, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος ταλαιπωρείται ακόμα από τον τραυματισμό του και έτσι δεν είναι σε θέση να συμμετάσχει στην προπόνηση.



Η ενημέρωση της ΕΟΚ



«Η Εθνική Ανδρών άρχισε σήμερα την προετοιμασία της για τους δύο αγώνες των προκριματικών του FIBA World Cup 2027, με την Ουκρανία στη Ρίγα (28/8, 19.00) και με την Ισπανία στο Τ-Center (31/8, 19.00). Πρόκειται για τις δύο πρώτες αναμετρήσεις του ομίλου της β’ φάσης, στον οποίο η Εθνική έχει μπει με ρεκόρ 3-3 και θα αντιμετωπίσει από δύο φορές Ουκρανία (4-2), Ισπανία (5-1) και Γεωργία (3-3). Τον όμιλο συμπληρώνουν το Μαυροβούνιο και η Πορτογαλία, αντίπαλοι της Εθνικής από την πρώτη φάση με τους οποίους υπερτερεί σε περίπτωση ισοβαθμίας. Οι τρεις πρώτες ομάδες της τελικής κατάταξης του ομίλου θα προκριθούν.

Στη σημερινή πρώτη προπόνηση έδωσαν το “παρών” 16 παίκτες και σε σχέση με την αρχική κλήση απουσίασε ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Μετά από την εξέταση που έκανε ο γιατρός της Εθνικής Ζακ Μελάγιες, διαπιστώθηκε ότι υφίσταται ακόμα το πρόβλημα της πελματιαίας απονεύρωσης το οποίο χρειάζεται περαιτέρω αποθεραπεία και δεν του επιτρέπει στην παρούσα φάση να μπει σε αγωνιστικό ρυθμό.

Οι παίκτες που άρχισαν από σήμερα προπονήσεις είναι οι Κώστας Παπανικολάου, Νικ Καλάθης, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Ντίνος Μήτογλου, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Δημήτρης Μωραΐτης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Νάσος Μπαζίνας, Ομηρος Νετζήπογλου, Δημήτρης Φλιώνης, Αντώνης Καραγιαννίδης και Νίκος Περσίδης.

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Ο Βασίλης Σπανούλης καλωσόρισε τους παίκτες επισημαίνοντας το διακύβευμα των επερχόμενων αγώνων, ενώ “καλή επιτυχία” στην προσπάθεια ευχήθηκε και ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος ο οποίος επισκέφτηκε τη σημερινή πρεμιέρα.

Η προετοιμασία θα συνεχιστεί με καθημερινές προπονήσεις ενώ στο πρόγραμμά υπάρχουν και δύο αγώνες στο Τ-Center, στις 22/8 Ελλάδα – Πολωνία Powered by Cosmote Telekom και στις 24/8 Ελλάδα – Κύπρος Aegean Acropolis».