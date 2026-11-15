Εθνική Ελλάδας: Στη διάθεση του Γιοβάνοβιτς ο Τζόλης για τον αγώνα με την Σερβία -Εκτός ο Ιωαννίδης

Ευχάριστα είναι τα νέα από το μέτωπο των τραυματιών για την Εθνική Ελλάδας, με τον Χρήστο Τζόλη να δηλώνει «παρών» για το παιχνίδι με την Σερβία.

Η Εθνική Ελλάδας έχει μπροστά της ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι, καθώς το βράδυ της Δευτέρας (16/11, 21:45) υποδέχεται την Σερβία στο κατάμεστο Πανθεσσαλικό, για την έκτη και τελευταία αγωνιστική του Nations League. Ο Χρήστος Τζόλης ήταν αμφίβολος, όμως θα καταφέρει να δώσει τελικά το «παρών».

Οι εξετάσεις στις οποίες υπεβλήθη ο εξτρέμ της Άρσεναλ ήταν καθαρές και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα μπορέσει να υπολογίζει κανονικά στις υπηρεσίες του ενόψει του σημαντικού αγώνα. Δεν ισχύει το ίδιο με τον Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος δεν προλαβαίνει το ματς και δεν θα βρίσκεται στην αποστολή.

Εκτός για την Εθνική Ελλάδας ο Δημήτρης Κουρμπέλης

Θυμίζεται ότι ο Δημήτρης Κουρμπέλης είναι δεδομένα εκτός για τον αυριανό αγώνα, όπως δήλωσε ο ίδιος ο Γιοβάνοβιτς. Αντιθέτως, επιστρέφουν μετά την τιμωρία οι Μανώλης Σάλιακας και Χρήστος Ζαφείρης, οι οποίοι θα δώσουν κανονικά το «παρών».