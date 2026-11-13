Ο επόμενος και τελευταίος αντίπαλος της Ελλάδας στον όμιλο του Nations League

Η Εθνική Ελλάδας γνώρισε «βαριά» ήττα από την Ολλανδία, όμως στρέφει την προσοχή της στο must-win παιχνίδι με την Σερβία για την έκτη αγωνιστική του Nations League.

Η Ελλάδα δεν μπόρεσε να είναι ανταγωνιστική κόντρα στην Ολλανδία, φεύγοντας με «βαριά» ήττα από την «Johan Cruyff Arena» (7-0) και, πλέον, στρέφει την προσοχή της στο must-win παιχνίδι με την Σερβία, όπου ενδεχόμενο «τρίποντο» θα την στείλει στα προημιτελικά του Nations League, αν η Γερμανία δεν επικρατήσει της Ολλανδίας.﻿

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H «γαλανόλευκη» αντιμετωπίζει την Σερβία για την τελευταία αγωνιστική του ομίλου της στην League A του Nations League, με το παιχνίδι να διεξάγεται στο κατάμεστο «Πανθεσσαλικό».

Ο αγώνας ανάμεσα στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα και τους Σέρβους είναι προγραμματισμένος για το βράδυ της Δευτέρας (16/11, 21:45).

Το αναλυτικό πρόγραμμα της Εθνικής Ελλάδας στο Nations League

24/9 Σερβία - Ελλάδα 1-2

27/9 Γερμανία - Ελλάδα 0-1

1/10 Ελλάδα - Ολλανδία 2-2

4/10 Ελλάδα - Γερμανία 0-0

13/11 Ολλανδία - Ελλάδα 7-0

16/11 Ελλάδα - Σερβία (21:45)