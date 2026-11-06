Εθνική Ελλάδας: Επέστρεψαν στην αποστολή Μπακασέτας και Χατζηδιάκος -Πρώτη κλήση για Κουτσουπιά - iefimerida.gr

Γνωστές έγιναν οι επιλογές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τους παίκτες που θα απαρτίσουν την αποστολή της Εθνικής Ελλάδας για τα δύο τελευταία ματς στο Nations League με Ολλανδία και Σερβία.

Ειδικότερα, στην αποστολή της «γαλανόλευκης» επιστρέφουν ο Τάσος Μπακασέτας και ο Παντελής Χατζηδιάκος, με τον δεύτερο να αντικαθιστά τον τραυματία Γιάννη Μιχαηλίδη. Παράλληλα, ο ομοσπονδιακός τεχνικός κάλεσε για πρώτη φορά τον Ηλία Κουτσουπιά που αγωνίζεται στην Άντερλεχτ.

Ο 25χρονος μέσος θα καλύψει το κενό που αφήνει ο Χρήστος Μουζακίτης, ο οποίος θα θα ενισχύσει την προσπάθεια της Ελπίδων, στα μπαράζ με την Ισλανδία για την πρόκριση στα τελικά του Euro.

Αναλυτικά η αποστολή της Εθνικής Ελλάδας

Τερματοφύλακες: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης.

Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης. Αμυντικοί: Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ρότα, Σάλιακας, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας.

Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ρότα, Σάλιακας, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας. Μέσοι: Ανδρούτσος, Ζαφείρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μπακασέτας, Κουτσουπιάς, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κυζιρίδης.

Ανδρούτσος, Ζαφείρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μπακασέτας, Κουτσουπιάς, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κυζιρίδης. Επιθετικοί: Ιωαννίδης, Παυλίδης, Δουβίκας, Τεττέη, Κωστούλας.

Αναλυτικά οι κλήσεις της Εθνικής: