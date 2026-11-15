 Μαγνητική για Τζόλη και Ιωαννίδη -Αμφίβολοι για την «μάχη» της Ελλάδας με την Σερβία στο Nations League
ΣΠΟΡ

Μαγνητική για Τζόλη και Ιωαννίδη -Αμφίβολοι για την «μάχη» της Ελλάδας με την Σερβία στο Nations League

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΙΣΤΑΣ
Στιγμιότυπο από προπόνηση της Εθνικής Ελλάδας με τον Χρήστο Τζόλη και τον Φώτη Ιωαννίδη
Στιγμιότυπο από προπόνηση της Εθνικής Ελλάδας με τον Χρήστο Τζόλη και τον Φώτη Ιωαννίδη / INTIME SPORTS / ΒΗΧΟΣ ΝΙΚΟΣ

Ο Χρήστος Τζόλης και ο Φώτης Ιωαννίδης υποβλήθηκαν σε μαγνητική και είναι αμφίβολοι για το σημαντικό παιχνίδι της Ελλάδας κόντρα στην Σερβία για το Nations League (16/11, 21:45).

Το βράδυ της Δευτέρας (16/11, 21:45), η Ελλάδα «κοντράρεται» με την Σερβία στο κατάμεστο Πανθεσσαλικό για την έκτη και τελευταία αγωνιστική του Nations League, σε ένα παιχνίδι που θα κρίνει την πρόκριση της «γαλανόλευκης» στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Στον σημαντικό αυτό αγώνα, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ενδέχεται να μην έχει στην διάθεσή του δύο πολύτιμα «γρανάζια». Ο λόγος για τους Χρήστο Τζόλη και Φώτη Ιωαννίδη. Οι δύο ποδοσφαιριστές υποβλήθηκαν σε μαγνητική την Κυριακή (15/11) και είναι αμφίβολοι για την αναμέτρηση με τους Σέρβους.

Πότε θα κριθεί η συμμετοχή των Τζόλη και Ιωαννίδη στον αγώνα της Ελλάδας με την Σερβία

Τα αποτελέσματα της μαγνητικής των Τζόλη και Ιωαννίδη αναμένονται την Δευτέρα (16/11). Δηλαδή, η συμμετοχή τους ή όχι στον σημαντικό αγώνα θα κριθεί την ημέρα του παιχνιδιού, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να έχει ένα ακόμα «πονοκέφαλο», μετά την απουσία του Δημήτρη Κουρμπέλη.

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