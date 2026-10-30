Ιστορικό επίτευγμα για την Εθνική Κ15 -«Ισοπέδωσε» με εξάρα την Παραγουάη και κατέκτησε την τρίτη θέση στον κόσμο! - iefimerida.gr

Η Κ15 της ΕΘνικής Ελλάδας «έγραψε» ιστορία, καθώς νίκησε με 6-2 την Παραγουάη στον μικρό τελικό του τουρνουά και κατέλαβε την τρίτη θέση στον κόσμο, ανάμεσα σε 189 ομάδες.

Ιστορική διάκριση για την εθνική Ελλάδας Κ15, η οποία αποτελείται αποκλειστικά από ποδοσφαιριστές του αναπτυξιακού προγράμματος της ΕΠΟ «Αναγέννηση». Η «γαλανόλευκη»... διέλυσε στον μικρό τελικό την Παραγουάη, επικράτησε με 6-2 και πήρε την τρίτη θέση στον κόσμο!

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Η ομάδα του Στέλιου Μπίκα πραγματοποίησε εκπληκτική πορεία στο τουρνουά που διεξήχθη στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν και κατάφερε να κερδίσει τα εννέα από τα δέκα παιχνίδια που έδωσε, τερματίζοντας στην τρίτη θέση ανάμεσα σε 189 ομάδες που συμμετείχαν.

Το... τρένο του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος σταμάτησε στα ημιτελικά, όπου οι «μικροί» ηττήθηκαν με 6-2 από την Ισπανία. Ωστόσο, στον μικρό τελικό έβγαλαν αντίδραση, επικράτησαν με το ίδιο σκορ της Παραγουάης και ανέβηκαν στο τρίτο σκαλί του βάθρου.

Δύο γκολ πέτυχε ο Κορμανός, ενώ από ένα σημείωσαν οι Πριόβολος, Κακαλής, Δημητρακόπουλος και Σολωμίδης, με την «γαλανόλευκη» να αντιδράει στο προβάδισμα της Παραγουάης στο πέμπτο λεπτό.

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Αναλυτικά τα αποτελέσματα της Εθνικής Κ15 στο τουρνουά

Ελλάδα – Κροατία 4-1

Ελλάδα – Αγία Λουκία 4-2

Ελλάδα – Αρούμπα 7-0

Ελλάδα – Υεμένη 3-2

Ελλάδα – Παλαιστίνη 3-0

Ελλάδα – Αυστραλία 7-2

Ελλάδα – Ουρουγουάη 1-1κ.δ (4-2 στα πέναλτι)

Ελλάδα – Γουινέα 2-1

Ελλάδα – Ισπανία 2-6

Ελλάδα – Παραγουάη 6-2

Οι κλήσεις του Στέλιου Μπίκα στην Εθνική Ελλάδας Κ15

Τερματοφύλακες: Δημήτριος Παπαζυγούρας (Αστέρας AKTOR), Ιωάννης Χρυσουλάκης (ΠΑΟΚ)

Αμυντικοί: Νικόλαος Βιδάλης (Ολυμπιακός), Ευγένιος Δημόπουλος (Ολυμπιακός), Νικόλαος Βαμβακούσης (Παναθηναϊκός), Δημήτριος Παπαγεωργόπουλος (ΠΑΟΚ)

Μέσοι: Αθανάσιος Φλέγγας (Ολυμπιακός), Άγγελος Μούτας (Ολυμπιακός), Χρήστος Κακαλής (ΠΑΟΚ), Αθανάσιος Δημητρακόπουλος (Παναθηναϊκός), Φώτιος Σολωμίδης (ΠΑΟΚ)

Επιθετικοί: Άγγελος Κορμανός (ΑΕΚ), Κωνσταντίνος-Δημήτριος Βουρλούμης (Παναθηναϊκός), Γρηγόριος Πριόβολος (ΠΑΟΚ)