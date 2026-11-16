Εθνική Ελλάδας και Euro 2028: Οι πιθανοί αντίπαλοι, η κλήρωση στο Μπέλφαστ, οι ημερομηνίες των προκριματικών και της τελικής φάσης

Η Εθνική Ελλάδας εξασφάλισε το Pot 1 για τα προκριματικά του Euro 2028! Δείτε όλα τα γκρουπ δυναμικότητας, το format και το καλεντάρι της διοργάνωσης.

Η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, ολοκληρώνει την πορεία της στους ομίλους του Nations League, αντιμετωπίζοντας στις 21:45 τη Σερβία στο Βόλο, έχοντας εξασφαλίσει την παρουσία της στο 1ο γκρουπ δυναμικότητας (Pot 1) ενόψει της κλήρωσης των προκριματικών του EURO 2028.

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Αυτό σημαίνει ότι οι αντίπαλοι έχουν οριστικοποιηθεί και είναι δεδομένο ότι η «γαλανόλευκη» αποφεύγει τα μεγαθήρια της Ευρώπης στην εκκίνηση της προκριματικής φάσης, αποκτώντας μεγαλύτερες πιθανότητες για την απευθείας πρόκριση στα γήπεδα του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας.

Η προκριματική φάση περιλαμβάνει συνολικά 54 εθνικές ομάδες, οι οποίες κατανέμονται σε 12 ομίλους (των 4 ή 5 ομάδων).

Τα γκρουπ δυναμικότητας των προκριματικών του Euro 2028

Τα γκρουπ δυναμικότητας των προκριματικών του Euro 2028 έχουν διαμορφωθεί ως εξής με τις τελευταίες εκκρεμότητες να ξεκαθαρίζουν με την ολοκλήρωση της τελευταίας αγωνιστικής:

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1o γκρουπ: Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία, Ολλανδία, Αγγλία, Ιταλία, Δανία, Γερμανία, Βέλγιο, Ελλάδα, Νορβηγία, Κροατία

2ο γκρουπ: Ουαλία, Σερβία, Τουρκία, Τσεχία, Ελβετία, Σουηδία, Αυστρία, Ουγγαρία, Βόρεια Ιρλανδία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σλοβενία / Σκωτία, Κόσοβο / Ιρλανδία

3ο γκρουπ: Ουκρανία, Πολωνία, Ρουμανία, Ισραήλ, Γεωργία, Βόρεια Μακεδονία, Μαυροβούνιο, Σλοβακία, Αλβανία, Σκωτία / Σλοβενία, Ιρλανδία / Κόσοβο, Ισλανδία / Εσθονία

4ο γκρουπ: Κύπρος, Νήσοι Φερόε, Φινλανδία, Μολδαβία, Αρμενία, Βουλγαρία, Λουξεμβούργο, Καζακστάν, Λετονία, Σαν Μαρίνο, Λευκορωσία, Εσθονία / Ισλανδία

5ο γκρουπ: Μάλτα, Αζερμπαϊτζάν, Λιθουανία, Ανδόρα, Γιβραλτάρ, Λιχτενστάιν

Το σύστημα πρόκρισης στην τελική φάση του Euro 2028

Οι συμμετέχουσες Εθνικές Ομάδες θα σχηματίσουν δώδεκα ομίλους των τεσσάρων ή πέντε ομάδων. Οι διοργανώτριες (Αγγλία, Δημοκρατία της Ιρλανδίας, Σκωτία και Ουαλία) θα κληρωθούν σε ξεχωριστούς ομίλους.

Οι 12 νικητές των ισάριθμων ομίλων και οι 8 καλύτεροι δεύτεροι (20 ομάδες) θα προκριθούν απευθείας στην τελική φάση του EURO 2028.

Δύο θέσεις στην τελική φάση θα καταληφθούν από τις δύο καλύτερες, στη βαθμολογία, διοργανώτριες χώρες που δεν θα έχουν προκριθεί ούτε ως νικήτριες ομίλων ούτε ως καλύτερες δεύτερες.

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Οι υπόλοιπες θέσεις θα καθοριστούν μέσω αγώνων μπαράζ μεταξύ των υπόλοιπων δεύτερων των προκριματικών ομίλων και των καλύτερων νικητριών ομίλων του UEFA Nations League 2026-27, τον Μάρτιο του 2028.

Το επίσημο καλεντάρι από την κλήρωση στο Μπέλφαστ έως τον τελικό στο Γουέμπλεϊ

Η πορεία προς το EURO 2028 ξεκινά με την κλήρωση των προκριματικών στις 6 Δεκεμβρίου 2026 και κορυφώνεται με τον μεγάλο τελικό στις 9 Ιουλίου 2028 στο Λονδίνο.

Κλήρωση Προκριματικών: 6 Δεκεμβρίου 2026 (19:00 ώρα Ελλάδας), Μπέλφαστ, Βόρεια Ιρλανδία

Προκριματικά (Φάση Ομίλων): 26-27 Μαρτίου – 14-16 Νοεμβρίου 2027 (12 όμιλοι των 4 ή 5 ομάδων)

Play-offs Προκριματικών: Μάρτιος 2028 (έως 28 Μαρτίου)

Εναρκτήριος Αγώνας: 9 Ιουνίου 2028, Κάρντιφ, Ουαλία (National Stadium of Wales)

Φάση των «16»: 24 – 27 Ιουνίου 2028 σε Αγγλία, Σκωτία, Ουαλία, Ιρλανδία

Ημιτελικοί: 4 – 5 Ιουλίου 2028, Λονδίνο (Wembley Stadium)

Τελικός: 9 Ιουλίου 2028, Λονδίνο (Wembley Stadium)

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Η τελική φάση φιλοξενείται από τέσσερις χώρες, συγκεκριμένα την Αγγλία, τη Σκωτία, την Ουαλία και τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας, σε 9 γήπεδα και 8 πόλεις.