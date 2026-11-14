Μακριά από τον Χάαλαντ και τις μεγάλες δυνάμεις η Εθνική Ελλάδας -Οι αντίπαλοι που αποφεύγει στα προκριματικά του Euro 2028

Μακριά από τα μεγαθήρια της Ευρώπης και τον Έρλινγκ Χάαλαντ θα βρεθεί η Εθνική Ελλάδας στα προκριματικά του Euro 2028, καθώς εξασφάλισε θέση στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας.

Στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας θα βρίσκεται η Εθνική Ελλάδας που θα αποφύγει ορισμένα από τα μεγαθήρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Ανάμεσά τους βρίσκεται και η Νορβηγία του Έρλινγκ Χάαλαντ, η οποία εξασφάλισε την παρουσία της στους ισχυρούς, μαζί με τη Δανία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στους ισχυρούς η Εθνική Ελλάδας -Αποφεύγει τον Χάαλαντ

Μπορεί η βαριά ήττα με 7-0 από την Ολλανδία στο Nations League να έφερε μεγάλο προβληματισμό και αναταραχή, ωστόσο η Εθνική Ελλάδας έχει ήδη πετύχει έναν σημαντικό στόχο. Η «γαλανόλευκη» εξασφάλισε την παρουσία της στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας για την κλήρωση των προκριματικών του Euro 2028, γεγονός που της επιτρέπει να αποφύγει αρκετές από τις κορυφαίες εθνικές ομάδες της Ευρώπης.

Καθοριστικό ρόλο έπαιξε η εξασφάλιση τουλάχιστον της τρίτης θέσης στον όμιλό της, με την Ελλάδα να κερδίζει μια ιδιαίτερα σημαντική θέση στην κλήρωση. Την ίδια στιγμή, τα τελευταία αποτελέσματα στο Nations League διαμόρφωσαν ακόμη περισσότερο τον χάρτη των ισχυρών.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Νορβηγία και η Δανία εξασφάλισαν και μαθηματικά την παρουσία τους στο πρώτο γκρουπ, κάτι που σημαίνει πως η Εθνική δεν θα κληρωθεί με την ομάδα του Έρλινγκ Χάλαντ.

Για τους Νορβηγούς, καθοριστικό αποδείχθηκε το τρίτο γκολ που σημείωσαν στο 88ο λεπτό, καθώς τους έδωσε το πλεονέκτημα στην ισοβαθμία με την Ουαλία, βάσει των μεταξύ τους αποτελεσμάτων. Από την άλλη πλευρά, οι Ουαλοί κατέληξαν στην τέταρτη θέση του ομίλου τους και θα βρίσκονται στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας.

Οι ομάδες που αποφεύγει η Εθνική Ελλάδας

Στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας έχουν ήδη εξασφαλίσει τη θέση τους δέκα εθνικές ομάδες, πέρα από την Ελλάδα, ενώ απομένει μία ακόμη εκκρεμότητα.

Οι ομάδες που βρίσκονται στους ισχυρούς είναι οι Ισπανία, Πορτογαλία, Ολλανδία, Γαλλία, Αγγλία, Ιταλία, Βέλγιο, Γερμανία, Δανία και Νορβηγία.

Η τελευταία θέση θα κριθεί ανάμεσα στην Κροατία και την Τσεχία, ανάλογα με την τελική κατάταξή τους. Επομένως, η Εθνική Ελλάδας γνωρίζει ήδη πως δεν θα βρει απέναντί της αρκετές από τις παραδοσιακές δυνάμεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου στην προκριματική διαδικασία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτοί είναι οι πιθανοί αντίπαλοι της «γαλανόλευκης»

Με την παρουσία της στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, η Ελλάδα θα κληρωθεί με αντιπάλους από τα υπόλοιπα γκρουπ. Με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, η εικόνα των πιθανών αντιπάλων διαμορφώνεται ως εξής:

2ο γκρουπ: Σερβία, Τουρκία, Ελβετία, Ουαλία, Τσεχία, Σουηδία, Αυστρία, Βόρεια Ιρλανδία, Βοσνία, Ουγγαρία, Σλοβενία, Κόσοβο.

3ο γκρουπ: Ρουμανία, Βόρεια Μακεδονία, Μαυροβούνιο, Σλοβακία, Σκωτία, Ιρλανδία, Ουκρανία, Πολωνία, Γεωργία, Ισραήλ, Αλβανία, Ισλανδία*.

4ο γκρουπ: Κύπρος, Φινλανδία, Μολδαβία, Νήσοι Φερόε, Αρμενία, Βουλγαρία, Λουξεμβούργο, Καζακστάν, Λετονία, Σαν Μαρίνο, Λευκορωσία, Εσθονία.

5ο γκρουπ: Μάλτα, Αζερμπαϊτζάν, Λιθουανία, Ανδόρα, Γιβραλτάρ, Λιχτενστάιν.

*Οι ομάδες που επισημαίνονται με αστερίσκο δεν έχουν οριστικοποιήσει ακόμη τη θέση τους στα γκρουπ δυναμικότητας.

Πώς επηρεάζει το Nations League την πρόκριση στο Euro 2028

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο τρόπος με τον οποίο το Nations League συνδέεται με την προκριματική διαδικασία του Euro 2028, καθώς η διοργάνωση μπορεί να προσφέρει από τέσσερα έως εννέα εισιτήρια για τα playoffs.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα εισιτήρια αυτά προορίζονται αρχικά για τους νικητές των ομίλων στις Leagues A, B και C, οι οποίοι δεν θα έχουν εξασφαλίσει την παρουσία τους στην τελική φάση ή στα playoffs μέσω των προκριματικών.

Η κατανομή θα πραγματοποιηθεί με βάση την κατάταξη των ομάδων στο Nations League, ενώ εάν οι νικητές των ομίλων δεν επαρκούν για να καλυφθούν όλες οι διαθέσιμες θέσεις, στη διαδικασία θα συμμετάσχουν αρχικά και οι νικητές της League D.

Εφόσον εξακολουθούν να υπάρχουν κενές θέσεις, η επιλογή θα συνεχιστεί με βάση την κατάταξη των υπόλοιπων ομάδων, δίνοντας τη δυνατότητα και σε άλλες εθνικές να διεκδικήσουν την παρουσία τους στα playoffs.