Ερυθρός Αστέρας-Ολυμπιακός 91-80: Ήττα στο Βελιγράδι για τους Πειραιώτες λόγω «μπλακ άουτ» στην 4η περίοδο - iefimerida.gr

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι me 91-80 για την 13η αγωνιστική της Euroleague και έχασε μεγάλη ευκαιρία για να ανέβει στην κορυφή.

Οι «ερυθρόλευκοι» έδειξαν ικανοί για το διπλό, όμως η κακή τέταρτη περίοδος των παικτών του Γιώργου Μπαρτζώκα έφερε το αρνητικό αποτέλεσμα, με τους Πειραιώτες να υποχωρούν στο 8-5, βλέποντας τους αντιπάλους του να ανεβαίνουν στο 9-4, πιάνοντας στην κορυφή τη Χάποελ και τον Παναθηναϊκό.

Μπήκαν καλύτερα οι Σέρβοι -Ισορρόπησε και πήρε προβάδισμα ο Ολυμπιακός

Το ξεκίνημα ήταν κακό για τον Ολυμπιακό, μιας και οι «ερυθρόλευκοι» δεν είχαν αμυντική συνοχή. Ο Ερυθρός Αστέρας βρήκε ελεύθερα σουτ και με σερί 4-0 στο transition προηγήθηκε με 12-5 στο πεντάλεπτο. Τα σουτ του Εβάν Φουρνιέ και η αθλητικότητα του Ντόντα Χολ, βοήθησαν τον Ολυμπιακό. Ο Γάλλος μείωσε σε 21-18 (11') με το τρίτο του τρίποντο, ενώ οι Πειραώτες προσπέρασαν ξανά με τον Γάλλο για το 24-27 (13').

Οι απαντήσεις ήρθαν από τους Νουόρα και Μοτιεγιούνας για τον Ερυθρό Αστέρα. Η άμυνα των Σέρβων κράτησε χαμηλά τον Ολυμπιακό και με ένα σερί 9-0 οι γηπεδούχοι προσπέρασαν με 33-27 (18'). Βεζένκοβ και Ντόρσεϊ ισοφάρισαν άμεσα στους 33, με τον Ολυμπιακό να έχει 9 ασίστ για 10 λάθη στο ημίχρονο, αλλά να κλείνει με προβάδισμα ενός (37-38, 20').

Πάτησαν... γκάζι οι «ερυθρόλευκοι» στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά κατέρρευσαν στην τέταρτη περίοδο

Με τους Ντόρσεϊ και Βεζένκοβ να συνεχίζουν λες και δεν υπήρξε διακοπή στο ημίχρονο. Σκοράροντας 12 από τους 14 πόντους των Πειραιωτών στο ξεκίνημα και με μεγάλα μακρινά σουτ, έδωσαν προβάδισμα με 44-52 (24') στον Ολυμπιακό. Ο Βεζένκοβ ήταν ασταμάτητος και η επίθεση του Ολυμπιακού θύμισε… Ολυμπιακό για το 48-60 (26').

Η απάντηση των Σέρβων ήταν άμεση, αφού κάποια λάθη σε εκείνο το σημείο έδωσαν ξανά τρανζίσιον και ένα τρίποντο του Οτζελέγιε μείωσε στους 5 (57-62, 29'). Ένα λεπτό αρκούσε για να χάσουν οι φιλοξενούμενοι την αυτοκυριαρχία τους. Δύο τρίποντα στο τρανζίσιον έφεραν ξανά μπροστά τον Ερυθρό Αστέρα (67-65, 32') που έτρεξε σερί 13-0 και έφτασε ως το 72-65 (33') μέχρι να σκοράρει για τρεις ο Παπανικολάου. Ο Ολυμπιακός επέστρεψε με δύο μακρινά σουτ και το τελευταίο πεντάλεπτο έκρυβε ένα ντέρμπι.

Ο Βεζένκοβ έφτασε στους 29, με το σκορ στο 79-77 (37'), αλλά ο ΜακΙντάιρ έβαλε ένα ακόμα μεγάλο σουτ. Και δε σταμάτησε εκεί. Επτά δικοί του πόντοι έκαναν το 79-77… 86-77 και ο Ολυμπιακός δεν είχε πλέον χρόνο στα 90'' που απέμεναν και μοιραία γνώρισε την ήττα στο Βελιγράδι.

Τα δεκάλεπτα: 21-15, 37-38, 59-65, 91-80

Οι πόντοι των δύο ομάδων

Ερυθρός Αστέρας (Ομπράντοβιτς): Μίλερ-ΜακΙντάιρ 10 (2/7 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 2 λάθη), Πλάβσιτς, Γκράχαμ 9 (3/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Μπάτλερ 5 (1/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Κάλινιτς 8 (2/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα), Ντόμπριτς 2, Μοτιεγιούνας 8 (1), Νουόρα 23 (6/9 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Οτζελέγιε 15 (3/3 τρίποντα), Μονέκε 11 (11 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα, 2 λάθη)

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 2 (8 ασίστ, 4 κλεψίματα, 3 λάθη), Γουόρντ 2, Λι 4 (1), Βεζένκοβ 29 (6/7 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 5/6 βολές, 8 ριμπάουντ, 3 λάθη), Παπανικολάου 3 (1/5 τρίποντα), Ντόρσεϊ 16 (4/8 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 λάθη), Πίτερς 2, Μιλουτίνοβ 7 (6 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Χολ 2, Φουρνιέ 13 (3/9 τρίποντα)