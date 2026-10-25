 Ερνανγκόμεθ και Γκραντ άφησαν για λίγο τα παρκέ και έπαιξαν... γκολφ με τον Καραλή! [εικόνα] - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

Ερνανγκόμεθ και Γκραντ άφησαν για λίγο τα παρκέ και έπαιξαν... γκολφ με τον Καραλή! [εικόνα]

Ο Εμμανουήλ Καραλής έπαιξε γκολφ με τους Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Τζέριαν Γκραντ
Ο Εμμανουήλ Καραλής έπαιξε γκολφ με τους Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Τζέριαν Γκραντ / Screenshot
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΙΣΤΑΣ

Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Τζέριαν Γκραντ άφησαν για λίγο στην άκρη το μπάσκετ, με τους παίκτες του Παναθηναϊκού AKTOR να παίζουν... γκολφ με τον Εμμανουήλ Καραλή.

Την Κυριακή (25/10), ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έδωσε ρεπό στους παίκτες του Παναθηναϊκού AKTOR, προκειμένου να... φορτίσουν τις μπαταρίες τους ενόψει συνέχειας. Κάτι που εκμεταλλεύτηκαν οι Ερνανγκόμεθ και Γκραντ, επιλέγοντας να περάσουν την μέρα παίζοντας γκολφ!

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, οι δύο παίκτες των «πρασίνων» είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν τον Εμμανουήλ Καραλή, απολαμβάνοντας το παιχνίδι παρέα με τον σπουδαίο Έλληνα επικοντιστή.

Η ανάρτηση του Εμμανουήλ Καραλή στα social media

Μετά το τέλος του παιχνιδιού, ο Καραλής δημοσίευσε στα social media μια κοινή φωτογραφία με τους δύο παίκτες του Παναθηναϊκού, γράφοντας την λεζάντα «good game».

Η ανάρτηση του Εμμανουήλ Καραλή στο Instagram / Φωτογραφία: @manolo
Η ανάρτηση του Εμμανουήλ Καραλή στο Instagram / Φωτογραφία: @manolo
ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Εμμανουήλ Καραλής Χουάντσο Ερνάνγκόμεθ Παναθηναϊκός μπάσκετ γκολφ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ