Ερνανγκόμεθ και Γκραντ άφησαν για λίγο τα παρκέ και έπαιξαν... γκολφ με τον Καραλή! [εικόνα] - iefimerida.gr

Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Τζέριαν Γκραντ άφησαν για λίγο στην άκρη το μπάσκετ, με τους παίκτες του Παναθηναϊκού AKTOR να παίζουν... γκολφ με τον Εμμανουήλ Καραλή.

Την Κυριακή (25/10), ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έδωσε ρεπό στους παίκτες του Παναθηναϊκού AKTOR, προκειμένου να... φορτίσουν τις μπαταρίες τους ενόψει συνέχειας. Κάτι που εκμεταλλεύτηκαν οι Ερνανγκόμεθ και Γκραντ, επιλέγοντας να περάσουν την μέρα παίζοντας γκολφ!

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Μάλιστα, οι δύο παίκτες των «πρασίνων» είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν τον Εμμανουήλ Καραλή, απολαμβάνοντας το παιχνίδι παρέα με τον σπουδαίο Έλληνα επικοντιστή.

Η ανάρτηση του Εμμανουήλ Καραλή στα social media

Μετά το τέλος του παιχνιδιού, ο Καραλής δημοσίευσε στα social media μια κοινή φωτογραφία με τους δύο παίκτες του Παναθηναϊκού, γράφοντας την λεζάντα «good game».

Η ανάρτηση του Εμμανουήλ Καραλή στο Instagram / Φωτογραφία: @manolo