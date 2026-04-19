Μια 14χρονη «σφαίρα»: Έρχεται το νέο φαινόμενο του στίβου - iefimerida.gr

Η 14χρονη Αμερικανίδα Μέλανι Ντόγκετ εντυπωσιάζει στον στίβο με τις επιδόσεις της στα 100 μέτρα.
Η επίδοσή της είναι τόσο υψηλή που θα μπορούσε να τη βάλει ακόμη και σε τελικό παγκοσμίου επιπέδου.
Η πορεία της προκαλεί θαυμασμό και θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ανερχόμενα ταλέντα. Αν συνεχίσει έτσι, αναμένεται να πρωταγωνιστήσει στον παγκόσμιο στίβο τα επόμενα χρόνια.
