Έργα τέχνης οι φανέλες του Απόλλωνα Σμύρνης για τα 135 χρόνια ιστορίας -Τρεις εμφανίσεις εμπνευσμένες από την Αρχαία Ελλάδα - iefimerida.gr

Ο Απόλλων Σμύρνης συνδυάζει ιστορία, ποδόσφαιρο και τέχνη, παρουσιάζοντας τρεις εντυπωσιακές φανέλες για τα 135 χρόνια από την ίδρυσή του, με την υπογραφή της ιταλικής Ezeta.

Με ξεχωριστό τρόπο γιορτάζει τα 135 χρόνια ένδοξης ιστορίας του ο Απόλλων Σμύρνης που ένωσε τις δυνάμεις του με την ιταλική εταιρεία αθλητικής ένδυσης Ezeta και το Fanela Club, δημιουργώντας μια συλλογή για τη σεζόν 2026/27 που… ξεφεύγει από τα συνηθισμένα.

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Με πρωτοποριακά σχέδια, ιδιαίτερες λεπτομέρειες και έμπνευση από την Αρχαία Ελλάδα, οι νέες φανέλες της «Ελαφράς Ταξιαρχίας», μοιάζουν περισσότερο με καλλιτεχνικές δημιουργίες και έργα τέχνης παρά με τις κλασικές ποδοσφαιρικές εμφανίσεις.

Φανέλες με έμπνευση από την Αρχαία Ελλάδα για τον Απόλλωνα Σμύρνης

Η νέα συλλογή αποτελεί έναν φόρο τιμής στην ιστορική διαδρομή του Απόλλωνα Σμύρνης, ενός συλλόγου που κουβαλά μια ξεχωριστή πολιτιστική και αθλητική κληρονομιά. Η έμπνευση από την Αρχαία Ελλάδα δίνει στις τρεις εμφανίσεις ιδιαίτερο χαρακτήρα, συνδέοντας το παρελθόν με τη σύγχρονη αισθητική του ποδοσφαίρου.

Το αποτέλεσμα είναι μια σειρά εμφανίσεων με έντονη σχεδιαστική ταυτότητα, που φιλοδοξεί να ξεχωρίσει όχι μόνο εντός των αγωνιστικών χώρων, αλλά και στον χώρο του football fashion.

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Η συνεργασία με την Ezeta και το Fanela Club προσδίδει ακόμη μεγαλύτερη σημασία στο εγχείρημα, καθώς τα 135 χρόνια του συλλόγου γίνονται η αφορμή για μια συλλογή που αναδεικνύει την ιστορία και την ταυτότητά του με έναν διαφορετικό τρόπο.

Ezeta: Η ιταλική εταιρεία που μετατρέπει τις φανέλες σε έργα τέχνης



Με έδρα τη Ρώμη, η Ezeta έχει ξεχωρίσει για την ιδιαίτερη προσέγγισή της στον σχεδιασμό ποδοσφαιρικών εμφανίσεων. Η εταιρεία, που ιδρύθηκε από τους Enzo Contenta και Michele Paoletti, δίνει έμφαση στη δημιουργικότητα, στη χειροποίητη σχεδιαστική διαδικασία και στην έρευνα της ιστορίας κάθε συλλόγου.

Η φιλοσοφία της βασίζεται στην ιδέα ότι μια ποδοσφαιρική φανέλα μπορεί να αφηγηθεί μια ιστορία. Γι' αυτό και τα σχέδιά της αντλούν στοιχεία από την αρχιτεκτονική, την τοπική κουλτούρα, τα ιστορικά σύμβολα και την πολιτιστική ταυτότητα κάθε ομάδας.

Αντί να επικεντρώνεται αποκλειστικά στους μεγάλους ευρωπαϊκούς συλλόγους, η Ezeta έχει συνεργαστεί με ομάδες μικρότερων κατηγοριών της Ιταλίας, όπως οι Sorrento Calcio, Latina Calcio, Ostiamare, Boreale και Tivoli, δημιουργώντας εμφανίσεις που έχουν τραβήξει το ενδιαφέρον των φίλων του ποδοσφαίρου και του ιδιαίτερου σχεδιασμού.

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Το δελτίο Τύπου του Απόλλωνα Σμύρνης για τις εμφανίσεις

«Ο Απόλλων Σμύρνης γιορτάζει 135 χρόνια ιστορίας με τρεις ξεχωριστές εμφανίσεις που συνδυάζουν την αρχαιοελληνική αισθητική με το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Οι νέες φανέλες της «Ελαφράς Ταξιαρχίας» για τη σεζόν 2026/27 κυκλοφόρησαν και ήδη κλέβουν τις εντυπώσεις!

Με έμπνευση από την αρχαία ελληνική τέχνη και μυθολογία, η ιταλική Ezeta δημιούργησε τρεις ιδιαίτερες εμφανίσεις, τιμώντας την ιστορική διαδρομή του συλλόγου από τη Σμύρνη του 1891 μέχρι σήμερα.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Απόλλων Σμύρνης αποτελεί την πρώτη ομάδα εκτός Ιταλίας που συνεργάζεται με την Ezeta, η οποία έχει ξεχωρίσει τα τελευταία χρόνια για τον πρωτοποριακό σχεδιασμό των ποδοσφαιρικών της εμφανίσεων.

Οι νέες φανέλες είναι ήδη διαθέσιμες μέσω του Fanela Club, που αποτελεί τον νέο Επίσημο Συνεργάτη Διαδικτυακών Πωλήσεων και Συνεργάτη Επικοινωνίας του Απόλλωνα Σμύρνης.

Η κυανόλευκη εντός έδρας και η ροζ εκτός έδρας εμφάνιση είναι ετοιμοπαράδοτες, ενώ η εντυπωσιακή μαύρη και χρυσή τρίτη εμφάνιση διατίθεται για προπαραγγελία, με τις παραδόσεις να προγραμματίζονται για τα τέλη Νοεμβρίου.

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Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανακαλύψουν ολόκληρη τη συλλογή στο https://fanelaclub.com/el/coll.

135 χρόνια ιστορίας που φέτος αποτυπώνονται σε τρεις φανέλες, οι οποίες μοιάζουν περισσότερο με έργα τέχνης!».