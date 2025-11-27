Super League: Πειθαρχική έρευνα για δύο παιχνίδια των play out της περσινής σεζόν - iefimerida.gr

Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και η Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας έλαβε αναφορές για υποψίες χειραγώγησης δύο αγώνων της περσινής σεζόν της Super League.
Συγκεκριμένα, αφορά δύο παιχνίδια των play out της περσινής σεζόν, Βόλος-Πανσερραϊκός και Πανσερραϊκός-Βόλος.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΠΑΘΛΑ:
«H Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας (ΕΠΑΘΛΑ) απέστειλε για ποινική και πειθαρχική διερεύνηση τα πορίσματά της, που αφορούν στις αναφορές, τις οποίες είχε λάβει για τους αγώνες Βόλος-Πανσερραϊκός και Πανσερραϊκός-Βόλος των play out της Super League την περασμένη σεζόν».
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο