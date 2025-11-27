Super League: Πειθαρχική έρευνα για δύο παιχνίδια των play out της περσινής σεζόν - iefimerida.gr

Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και η Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας έλαβε αναφορές για υποψίες χειραγώγησης δύο αγώνων της περσινής σεζόν της Super League.

Συγκεκριμένα, αφορά δύο παιχνίδια των play out της περσινής σεζόν, Βόλος-Πανσερραϊκός και Πανσερραϊκός-Βόλος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΠΑΘΛΑ:

«H Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας (ΕΠΑΘΛΑ) απέστειλε για ποινική και πειθαρχική διερεύνηση τα πορίσματά της, που αφορούν στις αναφορές, τις οποίες είχε λάβει για τους αγώνες Βόλος-Πανσερραϊκός και Πανσερραϊκός-Βόλος των play out της Super League την περασμένη σεζόν».