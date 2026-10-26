Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός: «Η γυναικεία ομάδα μπάσκετ του συλλόγου ένα ακόμα θύμα του σκανδάλου, παίζουμε με σημαδεμένη τράπουλα» - iefimerida.gr

«Η γυναικεία ομάδα μπάσκετ του συλλόγου είχε την... τιμητική της, να είναι ένα ακόμα θύμα του σκανδάλου που συγκλονίζει την Ελλάδα», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό.

Με σκληρή γλώσσα η ανακοίνωση του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού για τα όσα διαδραματίζονται στο ελληνικό μπάσκετ με το σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει με τα στημένα, με την ομάδα μπάσκετ γυναικών του «τριφυλλιού» να βρίσκεται στο επίκεντρο.

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Όπως τονίζει, η ομάδα γυναικών αγωνίζεται με σημαδεμένη τράπουλα, ενώ γίνεται αναφορά και σε περυσινό ματς που θεωρεί ότι αδικήθηκε. «Δικαιωνόμαστε πλήρως για την περσινή αποχώρηση της ομάδας από τον Βύρωνα», επισημαίνεται.



Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός: «Το άθλημα βιώνει τραγικές στιγμές»

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος εκφράζει την αποστροφή του για όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας, καθώς η γυναικεία ομάδα μπάσκετ του Συλλόγου είχε την... τιμητική της, να είναι ένα ακόμα «θύμα» του σκανδάλου που συγκλονίζει την Ελλάδα. Η διοίκηση του Παναθηναϊκού Α.Ο. είναι εξοργισμένη για τα όσα φαίνεται να έχει υποστεί η γυναικεία ομάδα μπάσκετ του Συλλόγου.

Όλα αυτά τα χρόνια ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ και οι οπαδοί του είναι οι ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ στην Ελλάδα που έχουν αγκαλιάσει το γυναικείο μπάσκετ με μεγάλες επενδύσεις και κατάμεστα γήπεδα, η αντιμετώπιση του Συλλόγου όμως, τυγχάνει να είναι ντροπιαστική. Το άθλημα γενικά βιώνει τραγικές στιγμές και εκτός από τη δική μας ομάδα, έχουν πληγεί πολλές άλλες ομάδες, ακόμα και... σχολεία!

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Δικαιωνόμαστε πλήρως για την περσινή αποχώρηση της ομάδας από τον Βύρωνα καθώς γνωρίζουμε ότι παίζουμε με σημαδεμένη τράπουλα σε όλα τα επίπεδα αλλά θα είμαστε πάντα απέναντι τους για να τους χαλάμε το παιχνίδι... Επίσημα, λοιπόν, είχαμε τον εκτός έδρας αγώνα ημιτελικό με τον Αθηναϊκό στις 23 Μαρτίου 2025.

Αν ανατρέξει κανείς στο ματς θα δει ότι οι βολές ήταν 25-7 η Τζόουνς αποβλήθηκε με 5 φάουλ ενώ Ντίξον και Τσβίτκοβιτς είχαν από 4 φάουλ. Ο Παναθηναϊκός είχε κάνει το… λάθος να είναι μπροστά στο σκορ μέχρι το 30΄ περίπου του αγώνα και έπειτα υπέστη ένα ακόμα «χειρουργείο», το οποίο όπως φαίνεται ήταν «προγραμματισμένο».

Για την ιστορία οι δύο από τους τρεις διαιτητές που ήταν στο ματς του Βύρωνα ήταν και στο ματς της κανονικής περιόδου στη Λεωφόρο. Αυτοί …υποχρέωσαν εκ νέου σε ήττα τον Παναθηναϊκό, ουσιαστικά εκεί χάθηκε η πρωτιά και είχαμε διαμαρτυρηθεί και πάλι μέσω ανακοίνωσης. Παρακολουθούμε όλα τα δρώμενα με την ελπίδα. επιτέλους, να ελευθερωθεί το μπάσκετ...».