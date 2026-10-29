ΕΠΟ: Απορρίφθηκαν οι εφέσεις Βόλου και Πανσερραϊκού - Παραμένουν οι αφαιρέσεις βαθμών - iefimerida.gr

Η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ απέρριψε τις προσφυγές Βόλου και Πανσερραϊκού, διατηρώντας τις ποινές αφαίρεσης βαθμών για την υπόθεση χειραγώγησης αγώνων.

Χωρίς αλλαγές παραμένουν οι βαθμολογίες της Stoiximan Super League και της Superbet League 2, μετά την απόφαση που ανακοίνωσε την Πέμπτη (29/10) η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ. Οι προσφυγές του Βόλου και του Πανσερραϊκού κατά των ποινών που τους είχαν επιβληθεί για την υπόθεση χειραγώγησης αγώνων απορρίφθηκαν, με αποτέλεσμα να διατηρηθούν οι βαθμολογικές κυρώσεις.

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Η υπόθεση αφορά δύο αναμετρήσεις των ομάδων στα playouts της σεζόν 2024-25, με την Επιτροπή Δεοντολογίας να έχει επιβάλει αφαίρεση τριών βαθμών στον Βόλο και τεσσάρων στον Πανσερραϊκό.

Παραμένουν οι ποινές για Βόλο και Πανσερραϊκό

Η Επιτροπή Εφέσεων έκρινε ότι οι προσφυγές δεν μπορούσαν να γίνουν δεκτές επί της ουσίας, διατηρώντας τις αρχικές αποφάσεις. Έτσι, ο Βόλος εξακολουθεί να βρίσκεται στην τελευταία θέση της Super League χωρίς βαθμό, ενώ ο Πανσερραϊκός παραμένει έβδομος στη Superbet League 2 με 10 βαθμούς, επτά μακριά από τη δεύτερη θέση που οδηγεί στην άνοδο.

Παράλληλα, διατηρείται και το πρόστιμο των 20.000 ευρώ στον Σταύρο Πεταυράκη, καθώς απορρίφθηκε και η δική του έφεση. Οι δύο σύλλογοι έχουν πλέον ως επόμενη δυνατότητα την προσφυγή στο CAS, ενώ σύμφωνα με το δημοσίευμα δεν θα εισπράξουν την επιχορήγηση από το Στοίχημα.

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Η επίσημη απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων

«Κατά την τελευταία της συνεδρίαση, η Επιτροπή Εφέσεων έλαβε τις εξής αποφάσεις:

Δέχτηκε τυπικά και απέρριψε κατ’ ουσίαν την έφεση της ΠΑΕ Βόλος ΝΠΣ κατά της υπ’ αρ. 7/01.10.2026 απόφασης της Επιτροπής Δεοντολογίας της Ε.Π.Ο.

Δέχτηκε τυπικά και απέρριψε κατ’ ουσίαν την έφεση της ΠΑΕ Πανσερραϊκός κατά της υπ’ αρ. 6/01.10.2026 απόφασης της Επιτροπής Δεοντολογίας της Ε.Π.Ο.

Δέχτηκε τυπικά και απέρριψε κατ’ ουσίαν την έφεση του ποδοσφαιριστή Σταύρου Πεταυράκη κατά της υπ’ αρ. 6/01.10.2026 απόφασης της Επιτροπής Δεοντολογίας της Ε.Π.Ο.»