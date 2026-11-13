Επιστροφή στα Σπάτα για την ΑΕΚ μετά το τετραήμερο ρεπό -Τα δεδομένα για Στρακόσια, Ζοάο Μάριο και Ζίνι

Το φιλικό της ΑΕΚ με την ΑΕ Λεμεσού και οι επιστροφές των τραυματιών βρίσκονται στο επίκεντρο, με τον Θωμά Στρακόσια να μετρά αντίστροφα για την επάνοδό του στην αγωνιστική δράση.

Σε... ρυθμούς προπονήσεων ξανά η ΑΕΚ! Όσοι ποδοσφαιριστές δεν είχαν υποχρέωση με τα αντιπροσωπευτικά τους συγκροτήματα είχαν την ευκαιρία να πάρουν πολύτιμες ανάσες στο τετραήμερο ρεπό που έδωσε ο Μάρκο Νίκολιτς μετά τη δύσκολη νίκη επί του Λεβαδειακού πριν την διακοπή.

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Μια διακοπή για εθνικές ομάδες που φυσικά έχει και μπόλικη δουλειά στα Σπάτα για όσους έμειναν πίσω τη στιγμή που πλησιάζει το παιχνίδι φιλικού χαρακτήρα με την ΑΕ Λεμεσού στη Νέα Φιλαδέλφεια όπου δεν αποκλείεται να πάρει γάντια βασικού ο Θωμάς Στρακόσια που μετρά αντίστροφα για την επάνοδο.

Σηκώνει ξανά μανίκια η ΑΕΚ

Η απουσία 11 διεθνών περιορίζει προσωρινά τις επιλογές του Νίκολιτς, ο οποίος περιμένει σταδιακά την επιστροφή των ποδοσφαιριστών του στην ΑΕΚ μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών τους με τα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα.

Μέχρι τότε, η «Ένωση» θα δουλέψει με όσους βρίσκονται στη διάθεση του προπονητή της, έχοντας ως επόμενη πρόκληση το... ξεμούδισμα στο κεκλεισμένων των θυρών φιλικό απέναντι στην ΑΕ Λεμεσού (16/11, 12:00) στη Νέα Φιλαδέλδεια.

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Κι όλα αυτά πριν από την επανέναρξη που περιμένει την ΑΕΚ πρόγραμμα... φωτιά σε Ελλάδα και Ευρώπη για τον μήνα Νοέμβρη με αγώνα πρωταθλήματος με Καλαμάτα, εκτός έδρας με Κόμο στο Champions League και ντέρμπι με ΠΑΟΚ στην «Allwyn Arena».

Αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή του Στρακόσια

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν το τεχνικό επιτελείο είναι η κατάσταση του Θωμά Στρακόσια. Ο Αλβανός τερματοφύλακας βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στην επιστροφή του, έπειτα από περίπου δύο μήνες απουσίας λόγω του ραγίσματος που είχε υποστεί στο χέρι.

Ο γκολκίπερ της ΑΕΚ έχει ξεπεράσει το πρόβλημα που τον ταλαιπώρησε και συμμετέχει κανονικά στις προπονήσεις εδώ και περίπου δύο εβδομάδες. Μάλιστα, το προσεχές φιλικό με την ΑΕ Λεμεσού αποτελεί ιδανική ευκαιρία για να πάρει τα πρώτα του λεπτά συμμετοχής και να αρχίσει να βρίσκει ξανά τον αγωνιστικό του ρυθμό.

Άλλωστε, ο Μάρκο Νίκολιτς είχε προϊδεάσει για την επιστροφή του μετά τη διακοπή, με τον Στρακόσα να πλησιάζει πλέον στην επανένταξή του στις αγωνιστικές υποχρεώσεις τoυ Δικεφάλου.

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Ευκαιρίες για Λυκογιάννη, Γκεοργκίεβ, Αριάγκα και Κουτέσα

Το φιλικό της Δευτέρας δεν αφορά μόνο την επιστροφή του Στρακόσαι, αλλά προσφέρει και τη δυνατότητα σε ποδοσφαιριστές που χρειάζονται αγωνιστικό χρόνο να δείξουν την ετοιμότητά τους.

Οι Λυκογιάννης, Γκεοργκίεβ, Αριάγκα και Κουτέσα αναμένεται να έχουν την ευκαιρία να πάρουν χρόνο συμμετοχής, με τον Νίκολιτς να θέλει να διατηρήσει σε καλό επίπεδο την αγωνιστική κατάσταση των διαθέσιμων παικτών του ενόψει της επανέναρξης των επίσημων υποχρεώσεων.

Η κατάσταση των Ζοάο Μάριο και Ζίνι

Την ίδια στιγμή, στην ΑΕΚ παρακολουθούν στενά την πορεία αποκατάστασης των Ζοάο Μάριο και Ζίνι, με στόχο να διαπιστωθεί πότε θα μπορέσουν να επιστρέψουν σε κανονικούς ρυθμούς.

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός ταλαιπωρήθηκε από πνευμονία, ενώ ο Ζίνι είχε μείνει εκτός δράσης εξαιτίας ενός μικροτραυματισμού. Η εξέλιξη της κατάστασής τους θα καθορίσει το χρονοδιάγραμμα της επιστροφής τους στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς.

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Αντίθετα, για τον Ζούμπκοφ δεν υπάρχουν περιθώρια άμεσης επιστροφής. Το κάταγμα κόπωσης στην κνήμη που αντιμετωπίζει αναμένεται να τον κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης μέχρι τις αρχές του νέου έτους.