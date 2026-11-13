Επιστρέφει στη δράση στα 46 του ο Ροναλντίνιο -Η... τρέλα των φίλων της Ραβένα και οι τιμές των εισιτηρίων

Ο Ροναλντίνιο ετοιμάζεται για την επιστροφή του στη δράση, 11 χρόνια μετά την απόσυρσή του.

Η μεγάλη επιστροφή του Βραζιλιάνου «μάγου» πλησιάζει. Ο Ροναλντίνιο επιστρέφει στη δράση με τη φανέλα της Ραβένα, απέναντι στη Φορλί το απόγευμα της Κυριακής και τα βλέμματα είναι στραμμένα πάνω του.

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Τι και αν βρίσκεται στα 46 του χρόνια, τι και αν έχει να αγωνιστεί σε επίσημο παιχνίδι 11 χρόνια, ο Ροναλντίνιο θα φορέσει ξανά τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια για την 3η κατηγορία της Ιταλίας.

Οι φίλοι της Ραβένα τον υποδέχτηκαν μέσα σε αποθέωση κατά την άφιξή του και πλέον άπαντες περιμένουν να τον δουν με τη φανέλα της ομάδας.

Μίας ομάδας στην οποία μπήκε στο μετοχικό σχήμα πριν από περίπου έναν χρόνο, με συμφωνία να αγωνιστεί έστω μια φορά με τη φανέλα της.

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Τα εισιτήρια στη μεγάλη επιστροφή του Ροναλντίνιο

Στην πόλη της Ραβένα… ζουν και αναπνέουν για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Με το Bruno Benelli να ανοίγει τις πύλες του σε πολύ κόσμο που θέλει να δει τον Ροναλντίνιο 11 χρόνια μετά.

Τα φθηνότερα εισιτήρια κοστολογούνται στα 20 ευρώ, ενώ τα ακριβότερα φτάνουν ως τα 150, με την αύρα του «μάγου» να γίνεται ήδη αισθητή στην πόλη.

Για την ιστορία, η αναμέτρηση της Ραβένα με τη Φόρλι είναι προγραμματισμένη το μεσημέρι της Κυριακής (15/11 - 18:30), με την ομάδα του Ροναλντίνιο να βρίσκεται στη 2η θέση του Group B της Serie C, έχοντας 29 βαθμούς.

Στην 1η θέση βρίσκεται η Σπέτσια με 35, ενώ η αντίπαλος που θα βρει απέναντί του ο Ροναλντίνιο, Φόρλι μετράει 15 και είναι λίγο πάνω από την επικίνδυνη ζώνη, στη 14η θέση.