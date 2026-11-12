Επιστρέφει την Παρασκευή στις προπονήσεις του Ολυμπιακού ο Ντόρσεϊ -Όσα είπε για εκείνον ο Μπαρτζώκας [βίντεο]

Ή τιμωρία του Τάιλερ Ντόρσεϊ ολοκληρώθηκε και ο ομογενής γκαρντ αναμένεται να επιστρέψει στις προπονήσεις του Ολυμπιακού.

Το «σίριαλ» του Τάιλερ Ντόρσεϊ απασχολεί το τελευταίο διάστημα τον Ολυμπιακό. Ο ομογενής γκαρντ υπέπεσε σε πειθαρχικό παράπτωμα με σχόλιό του στο Instagram και τιμωρήθηκε για έναν μήνα από τη διοίκηση των Πειραιωτών.

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Μία τιμωρία που ολοκληρώθηκε και ο Ολυμπιακός τον περιμένει από το πρωί της Παρασκευής (13/11) πίσω στις προπονήσεις, όπως ενημέρωσε ο Sports Director της ομάδας, Χρήστος Μπαφές στη συνέντευξη Τύπου, μετά τη μεγάλη σε έκταση νίκη επί της Ντουμπάι.

«Η τιμωρία του Ντόρσεϊ τελείωσε. Αύριο στις 12:00 θα συμμετέχει στην προπόνηση της ομάδας» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Χρήστος Μπαφές.

Γιώργος Μπαρτζώκας: «Ο Ντόρσεϊ έκανε παράπτωμα, να μας κερδίσει και όχι να τον κερδίσουμε»

Σε συνέχεια των παραπάνω, ο Γιώργος Μπαρτζώκας ρωτήθηκε σχετικά για το αν θα προσπαθήσει να «κερδίσει» τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Με τον κόουτς του Ολυμπιακού να απαντά πως ο παίκτης έκανε το παράπτωμα και πρέπει να κερδίσει τη θέση του στην ομάδα.

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«Να τον κερδίσουμε, να μας κερδίσει… Ο Ολυμπιακός δεν έκανε κάποιο παράπτωμα. Ο παίκτης έκανε παράπτωμα, οπότε αυτός πρέπει να κερδίσει τη θέση του στην ομάδα. Εμείς είμαστε ανοιχτοί στο ταλέντο του και δεν τον διαχωρίζουμε, ότι τον έχουμε απέναντί μας. Αλλά να τον κερδίσουμε εμείς… Δεν ζητάμε σε κανέναν να παίξει τσάμπα, πληρώνονται όλοι αδρά από τον Ολυμπιακό. Ο Τάιλερ έπαιζε πεντάδα στους πρωταθλητές Ευρώπης και τους πρωταθλητές Ελλάδας. Τι καλύτερο να θέλεις αν παίζεις στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Οπότε πρέπει να είναι ικανοποιημένος και αυτός με ό,τι του δίνει η ομάδα και επειδή έχει πολύ ταλέντο και είναι καλός παίκτης, αν το καταφέρει αυτό, θα είναι χρήσιμος για την ομάδα. Αν δεν το καταφέρει είναι άλλη συζήτηση» ήταν τα λόγια του Μπαρτζώκα.