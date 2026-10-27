 Επίσημο: Άλλαξε ημέρα και ώρα ο αγώνας του Ολυμπιακού με τη Ρεν για το Europa League - iefimerida.gr
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Επίσημο: Άλλαξε ημέρα και ώρα ο αγώνας του Ολυμπιακού με τη Ρεν για το Europa League

Οι παίκτες του Ολυμπιακού πανηγυρίζουν κόντρα στην Καλαμάτα
Οι παίκτες του Ολυμπιακού πανηγυρίζουν κόντρα στην Καλαμάτα / INTIME NEWS / ΜΗΤΣΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
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Η UEFA προχώρησε σε αλλαγή ημέρας και ώρας για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ρεν στη Γαλλία για την 4η αγωνιστική του Europa League.

Επίσημη η αλλαγή ημέρας και ώρας στον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Ρεν στη Γαλλία, στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του Europa League. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί μία ημέρα πριν, καθώς η προγραμματισμένη διεξαγωγή του αγώνα στις 5 Νοεμβρίου συμπίπτει με πορείες στο κέντρο της γαλλικής πόλης.

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Συγκεκριμένα, κατόπιν συνεννόησης με τις ομάδες και τις Αρχές, η UEFA όρισε την 4η Νοεμβρίου ως τη νέα ημερομηνία διεξαγωγής του παιχνιδιού. Η σέντρα θα γίνει στις 17:30, καθώς το αρχικό 19:45 συμπίπτει με την αγωνιστική του Champions League.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού για την αλλαγή ημερομηνίας του αγώνα με τη Ρεν

Την αλλαγή ημερομηνίας και ώρας ανακοίνωσε μέσω των επίσημων λογαριασμών του στα social media ο Ολυμπιακός. Με τους «ερυθρόλευκους» να αντιμετωπίζουν εκτός έδρας τη Ρεν, την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου και ώρα 17:30.

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