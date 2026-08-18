Άρης, μεταγραφές: Ενίσχυση στα γκολπόστ με τον Πορτογάλο τερματοφύλακα Ρικάρντο Βέλιο - iefimerida.gr

Ενίσχυση κάτω από τα δοκάρια για τον Άρη, με τους Θεσσαλονικείς να ανακοινώνουν την απόκτηση του Ρικάρντο Βέλιο το απόγευμα της Τρίτης (18/8).

Συνεχίζει την μεταγραφική του ενίσχυση ο Άρης. Μετά την αποχώρηση του Γιώργου Αθανασιάδη, οι «κίτρινοι» βρίσκονταν στην αναζήτηση τερματοφύλακα. Τελικά, τον βρήκαν στο πρόσωπο του Ρικάρντο Βέλιο, με τους Θεσσαλονικείς να ανακοινώνουν την απόκτηση του Πορτογάλου γκολκίπερ την Τρίτη (18/8).

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Ο 27χρονος τερματοφύλακας αποκτήθηκε με κανονική μεταγραφή από την Φαρένσε. Ο Πορτογάλος έφτασε το μεσημέρι της Κυριακής (16/08) στη Θεσσαλονίκη, πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και την Τρίτη (18/8) υπέγραψε το συμβόλαιό του με την νέα του ομάδα.

Η ανακοίνωση του Άρη για την μεταγραφή του Ρικάρντο Βέλιο

«Ο Mario Ricardo da Silva Velho, όπως είναι το πλήρες όνομά του, γεννήθηκε στις 20 Αυγούστου 1998 στην πόλη Vila Nova de Famalicao της Πορτογαλίας.

Αφού στο ξεκίνημα της καριέρας του πέρασε από τις ακαδημίες και τα τμήματα υποδομής των Vitoria Guimaraes, Porto, Salgueiros, CD Trofense και Braga, ο διεθνής Πορτογάλος τερματοφύλακας έκανε τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα στη Braga B κερδίζοντας τη μεταγραφή του στην Farense το καλοκαίρι του 2020.

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Εκεί καθιερώθηκε γρήγορα, πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις, με αποκορύφωμα την αγωνιστική περίοδο 2023-’24, όταν αναδείχθηκε καλύτερος τερματοφύλακας της Liga Portugal.Μετά από πέντε χρόνια στη Farense (106 συμμετοχές), ο Ricardo Velho την περσινή σεζόν αγωνίστηκε στην τουρκική Super Lig με τη φανέλα της Genclerbirligi (με τη μορφή δανεισμού) καταγράφοντας 24 συμμετοχές.

Τον Οκτώβριο του 2024 ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Πορτογαλίας τον κάλεσε για πρώτη φορά στην εθνική ανδρών για τα παιχνίδια του UEFA Nations League με Πολωνία και Σκωτία και έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία της Farense που κλήθηκε στην εθνική ομάδα, ενώ ήταν και στις επιλογές του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος στο πρόσφατο Μουντιάλ. Μάλιστα, έχει και μια συμμετοχή στο φιλικό με τις ΗΠΑ τον Απρίλιο του 2026».