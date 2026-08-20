Μπαρτσελόνα, μεταγραφές: Επίσημη η επιστροφή του Ζοάο Κανσέλο στους «μπλαουγκράνα» [βίντεο] - iefimerida.gr

Επιστρέφει μόνιμα στην Μπαρτσελόνα ο Ζοάο Κανσέλο, με τους Καταλανούς να ανακοινώνουν την μεταγραφή του Πορτογάλου οπισθοφύλακα την Πέμπτη (20/8).

Μετά την μεταγραφή του Ρόδρι, η Μπαρτσελόνα ολοκλήρωσε ακόμη μία σημαντική κίνηση για την ενίσχυσή της. Από το μεσημέρι της Πέμπτης (20/8), ο Ζοάο Κανσέλο είναι και επίσημα παίκτης των «μπλαουγκράνα». Και αυτή τη φορά, ήρθε... για να μείνει.

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Ο 32χρονος Πορτογάλος μπακ έμεινε ελεύθερος από την Αλ Χιλάλ και υπέγραψε συμβόλαιο τριών ετών με τους Καταλανούς, ήτοι μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Αυτή θα είναι η τρίτη θητεία του Κανσέλο στους πρωταθλητές Ισπανίας, με τους οποίους «μετράει» έξι γκολ και εννιά ασίστ σρ 65 συμμετοχές.

Ήρθε για να... μείνει στην Μπαρτσελόνα ο Ζοάο Κανσέλο

Η πρώτη θητεία του Κανσέλο στην Μπαρτσελόνα ήταν την σεζόν 2023/24. Τότε, είχε ενταχθεί στους «μπλαουγκράνα» ως δανεικός από την Μάντσεστερ Σίτι. Πραγματοποίησε 42 συμμετοχές, με απολογισμό τέσσερα γκολ και πέντε ασίστ.

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Από την Αγγλία, συνέχισε στην Αλ Χιλάλ. Εκεί έμεινε για 1,5 σεζόν, πριν επιστρέψει - ξανά ως δανεικός - στην Βαρκελώνη για το δεύτερο μισό της σεζόν 2025/26, όπου κατέκτησε το πρωτάθλημα Ισπανίας. Σε 23 συμμετοχές, «μέτρησε» δύο γκολ και τέσσερις ασίστ.

Πλέον, ο Πορτογάλος ήρθε για να... μείνει. Έλυσε το συμβόλαιό του με τους Σαουδάραβες και εντάχθηκε ως ελεύθερος στην ομάδα του Χάνσι Φλικ. Αυτή τη φορά, ο 32χρονος υπέγραψε συμβόλαιο για τα επόμενα τρία χρόνια και έρχεται για να... θωρακίσει την αμυντική γραμμή του Γερμανού προπονητή.