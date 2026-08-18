 Η μεταγραφή του καλοκαιριού είναι γεγονός - Στην Μπαρτσελόνα με κάθε επισημότητα ο Ρόδρι [βίντεο] - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

Η μεταγραφή του καλοκαιριού είναι γεγονός - Στην Μπαρτσελόνα με κάθε επισημότητα ο Ρόδρι [βίντεο]

Ο Ρόδρι κατά την ανακοίνωσή του από την Μπαρτσελόνα
Ο Ρόδρι κατά την ανακοίνωσή του από την Μπαρτσελόνα / Screenshot: fcbarcelona
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΙΣΤΑΣ

Αναμονή... τέλος, καθώς ο Ρόδρι είναι με κάθε επισημότητα παίκτης της Μπαρτσελόνα, με τους «μπλαουγκράνα» να ανακοινώνουν την μεγάλη μεταγραφή την Τρίτη (18/8).

Η... βόμβα του καλοκαιριού έσκασε! Από το απόγευμα της Τρίτης (18/8), ο Ρόδρι είναι με κάθε επισημότητα παίκτης της Μπαρτσελόνα. Ο Ισπανός αμυντικός χαφ έβαλε την υπογραφή του σε τετραετές συμβόλαιο, ήτοι μέχρι το καλοκαίρι του 2030.

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Ο 30χρονος μέσος έρχεται στην Βαρκελώνη μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ 2026 με την εθνική Ισπανίας, όπου πήρε το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη της διοργάνωσης. Η σπουδαία μεταγραφή «έκλεισε» στα 60 εκατομμύρια ευρώ, ενώ συμπεριλαμβάνονται άλλα 15 σε μορφή μπόνους.

Ανακοίνωσε την μεταγραφή του Ρόδρι η Μπαρτσελόνα

Με ένα εντυπωσιακό βίντεο, η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την μεταγραφή του Ρόδρι, ο οποίος άφησε στα... κρύα του λουτρού την Ρεάλ Μαδρίτης, προκειμένου να ενταχθεί στους «μπλαουγκράνα».

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«Είχα κι άλλες προτάσεις, αλλά για μένα, η Μπαρτσελόνα ήταν η πρώτη επιλογή. Το ξεκαθάρισα σε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές» ανέφερε χαρακτηριστικά στις πρώτες του δηλώσεις ως μέλος των «μπλαουγκράνα» ο Ρόδρι.

Έτσι, μετά απο επτά χρόνια ο Ισπανός αφήνει μία άκρως επιτυχημένη θητεία στην Μάντσεστερ Σίτι, η οποία τον απέκτησε από την Ατλέτικο Μαδρίτης το καλοκαίρι του 2019 για 70 εκατομμύρια ευρώ.

Με την φανέλα των «πολιτών», ο Ρόδρι πραγματοποίησε 298 συμμετοχές, με απολογισμό 28 γκολ και 32 ασίστ. Επιπλέον, πανηγύρισε τέσσερις τίτλους Premier League, δύο FA Cup, τρία EFL Cup, ένα Community Shield, ένα Champions League, ένα UEFA Super Cup και ένα FIFA Club World Cup.

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