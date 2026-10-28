Επίσημα στον ΠΑΟΚ ο «καυτός» σουτέρ Λέλαντ Γουόκερ -Θα αγωνιστεί δανεικός στην Κλουζ τη φετινή σεζόν [βίντεο] - iefimerida.gr

Και με τη... βούλα παίκτης του ΠΑΟΚ είναι ο Λέλαντ Γουόκερ που υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2029 και θα αγωνίζεται στη ρουμανική Κλουζ Ναπόκα μέχρι το φινάλε της φετινής χρονιάς.

Ο ΠΑΟΚ έκανε δικό του τον Λέλαντ Γουόκερ, επενδύοντας στο ταλέντο του 23χρονου Αμερικανού γκαρντ που αποτελεί ένα πολλά υποσχόμενο project. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» εξασφάλισε την υπογραφή του έως το 2029, καταβάλλοντας το προβλεπόμενο buy-out στη φινλανδική Σάλον Βίλπας.

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Οι «ασπρόμαυροι» είδαν στο πρόσωπο του Γουόκερ ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον πρότζεκτ για την περιφέρεια, με τον Αμερικανό να έχει ήδη τραβήξει τα βλέμματα με τις εμφανίσεις του στο Basketball Champions League και να ξεχωρίζει για την εκτελεστική του ικανότητα.

Aπό τον ΠΑΟΚ δανεικός στην Κλουζ ο Γουόκερ

Ο Λέλαντ Γουόκερ δεν θα φορέσει άμεσα τη φανέλα του ΠΑΟΚ, καθώς η συμφωνία προβλέπει ότι θα ολοκληρώσει τη φετινή αγωνιστική περίοδο στη Ρουμανία, ως δανεικός στην Κλουζ Ναπόκα.

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Η συγκεκριμένη επιλογή δίνει στον Αμερικανό γκαρντ τη δυνατότητα να συνεχίσει να αγωνίζεται σε υψηλό επίπεδο, αποκτώντας πολύτιμες παραστάσεις πριν από την άφιξή του στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, ο ΠΑΟΚ επενδύει στην περαιτέρω εξέλιξή του, έχοντας εξασφαλίσει τα δικαιώματά του για τα επόμενα χρόνια.

Οι εντυπωσιακοί αριθμοί που τον έκαναν να ξεχωρίσει

Ο 23χρονος γκαρντ έχει πραγματοποιήσει εξαιρετικές εμφανίσεις στο BCL, μετρώντας κατά μέσο όρο 30,6 πόντους, 4,8 ασίστ και 3,4 ριμπάουντ σε πέντε αναμετρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των προκριματικών και της φάσης των ομίλων.

Μάλιστα, απέναντι στην ΑΕΚ έδειξε τις επιθετικές του αρετές, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 28 πόντους, δύο ριμπάουντ, επτά ασίστ και δύο κλεψίματα σε 34 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα συμμετοχής.

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Αναλυτικά όσα αναφέρει η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ:

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Leland Walker, ο οποίος εντάσσεται στο πλάνο της ομάδας μας για τα επόμενα τρία χρόνια. Η απόκτηση του 23χρονου Αμερικανού γκαρντ με ελεύθερη μεταγραφή από την Salon Vilpas αποτελεί μία στρατηγική κίνηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, καθώς υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας ως το 2029.

Για το υπόλοιπο της φετινής αγωνιστικής περιόδου (2026-27), θα αγωνιστεί με την μορφή του δανεισμού στην U-BT Cluj-Napoca, με την οποία θα συμμετάσχει στο BKT EuroCup, στην Αδριατική Λίγκα και στο πρωτάθλημα Ρουμανίας. Ο γεννημένος στις 12 Απριλίου 2003 στην Ινδιανάπολη, Leland Walker, έχει ύψος 1μ.85, είναι γκαρντ και τον περασμένο Απρίλιο αποφοίτησε από το πανεπιστήμιο του Wisconsin.

Έκανε τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν με την Salon Vilpas, με την οποία είχε 30,6 πόντους σε 5 αγώνες στο Βasketball Champions League και 25,7 πόντους μέσο όρο σε 6 αγώνες του πρωταθλήματος Φινλανδίας».