Η μεγάλη μεταγραφή είναι γεγονός: Στα «κιτρινόμαυρα» της Ντόρτμουντ και επίσημα ο Γιάννης Κωνσταντέλιας - iefimerida.gr

Την μεγάλη μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια ανακοίνωσε το απόγευμα της Δευτέρας (17/8) η Ντόρτμουντ, με τον Έλληνα μεσοεπιθετικό να υπογράφει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2031.

Η μεγάλη μεταγραφή πήρε «σάρκα και οστά»! Το απόγευμα της Δευτέρας (17/8), η Ντόρτμουντ ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την απόκτηση του Γιάννη Κωνσταντέλια από τον ΠΑΟΚ, με τον ταλαντούχο Έλληνα μεσοεπιθετικό να υπογράφει συμβόλαιο για πέντε χρόνια, ήτοι μέχρι το καλοκαίρι του 2031.

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Ουσιαστικά, η επίσημη ανακοίνωση ήταν το μοναδικό που απέμενε για την ολοκλήρωση της μεταγραφής. Θυμίζεται ότι ο 23χρονος είχε ταξιδέψει από χθες στην Γερμανία, πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε συμβόλαιο με την νέα του ομάδα.

Στην επίσημη ανακοίνωση της μεταγραφής, η Ντόρτμουντ αναφέρει: «Καλώς όρισες στην Ντόρτμουντ, Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο 23χρονος μέσος μεταγράφεται στην Ντόρτμουντ από τον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης και υπόγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2031».

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Η συμφωνία μεταξύ ΠΑΟΚ και Ντόρτμουντ για την μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια

Η παραχώρη του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ πρόκειται για την ακριβότερη πώληση στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Συγκεκριμένα, οι Θεσσαλονικείς θα βάλουν στα ταμεία τους 26 εκατομμύρια ευρώ ως εγγυημένο ποσό, ενώ προβλέπονται και μπόνους.

Από την δική του πλευρά, ο 23χρονος Έλληνας έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο πέντε ετών, ήτοι μέχρι το καλοκαίρι του 2031. Οι ετήσιες αποδοχές του κυμαίνονται κοντά στα 3,2 εκατομμύρια ευρώ.

Από την δική του πλευρά, ο πρώην παίκτης των «ασπρόμαυρων», δήλωσε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που θα παίζω για την Μπορούσια Ντόρτμουντ στο μέλλον. Η BVB είναι ένας σπουδαίος σύλλογος και θα δώσω τα πάντα για να πετύχω εδώ».