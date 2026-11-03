Επικός Τρινκιέρι: «Οι Θεοί του ελληνικού μπάσκετ θα έρθουν να με βρουν όταν κοιμάμαι μετά από αυτήν τη νίκη» - iefimerida.gr

Ο Αντρέα Τρινκιέρι είχε κέφια στις δηλώσεις του μετά την επική νίκη του ΠΑΟΚ επί της Ρόμα.

Ένα παιχνίδι που θα θυμάται για καιρό ο Αντρέα Τρινκιέρι ήταν αυτό του ΠΑΟΚ με τη Ρόμα. Ο «Δικέφαλος» επικράτησε με φόλοου του Μουρ στα 0.9'' με το τρομερό 113-111 και επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα στο EuroCup.

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Με τον Ιταλό κόουτς να δίνει μια επική ατάκα στη flash interview, αναφέροντας ότι οι Θεοί του ελληνικού μπάσκετ θα τον επισκεφτούν στον ύπνο του.

Αντρέα Τρινκιέρι «Το μόνο που μετράει είναι η νίκη»

«Οι Θεοί του ελληνικού μπάσκετ θα έρθουν να με βρουν όταν κοιμάμαι μετά από αυτή τη νίκη με τόσους πολλούς πόντους και το πώς ήρθε. Το μόνο που μετράει για εμάς είναι η νίκη και να συνεχίσουμε να νικάμε. Είχαμε καλές στιγμές, βάλαμε μεγάλα σουτ, θα μπορούσαμε να είχαμε τελειώσει το ματς καλύτερα. Σε αυτή τη στιγμή έχει σημασία η νίκη και μόνο αυτό».

Για τα φάουλ: «Χάσαμε το μομέντουμ, αλλά είχα αυτούς τους παίκτες στο φινάλε. Κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις».