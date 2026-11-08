Επική ατάκα του Γκλάσνερ στον Βαγγέλη Μαρινάκη μετά τον θρίαμβο της Νότιγχαμ Φόρεστ -«Να έρχεσαι κάθε εβδομάδα στο γήπεδο» [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης βρέθηκε για πρώτη φορά φέτος στο «City Ground», με την Νότιγχαμ Φόρεστ να πανηγυρίζει μεγάλη νίκη, επικρατώντας με 3-1 της Μάντσεστερ Σίτι.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ πανηγύρισε μεγάλη νίκη, καθώς υπέταξε με 3-1 την Μάντσεστερ Σίτι και κατάφερε να «ξεκολλήσει» από την επικίνδυνη ζώνη. Το «παρών» στο «City Ground» έδωσε, για πρώτη φορά φέτος, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, βλέποντας την ομάδα του Γκλάσνερ να θριαμβεύει κόντρα στους «πολίτες».

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Η ιδιαίτερη στιχομυθία ανάμεσα σε Γκλάσνερ και Βαγγέλη Μαρινάκη

Η Νότιγχαμ Φόρεστ κατάφερε να επικρατήσει με 3-1 της Μάντσεστερ Σίτι, πανηγυρίζοντας την πρώτη της εντός έδρας νίκη στην φετινή Premier League. Ο Κούνια έβαλε σε θέση «οδηγού» τους γηπεδούχους, με τον Ντέλαπ να σκοράρει άλλες δύο φορές, ενώ για την ομάδα του Μαρέσκα μοναδικός σκόρερ ήταν ο Σερκί.

Αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα, ο Βαγγέλης Μαρινάκης είχε συνάντηση με τον Όλιβερ Γκλάσνερ στη φυσούνα. Οι δύο άνδρες συνομίλησαν σε εξαιρετικό κλίμα, με τη Νότιγχαμ Φόρεστ να δημοσιεύει στα επίσημα προφίλ της σχετικό βίντεο από τη συνάντησή τους.

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Ο Αυστριακός προπονητής, μάλιστα, βρήκε την ευκαιρία να πειράξει τον ιδιοκτήτη του συλλόγου για την πρώτη φετινή του παρουσία στο γήπεδο, λέγοντάς του: «Ευχαριστώ! Είναι η πρώτη σου φορά εδώ τη φετινή σεζόν, οπότε τώρα θέλω να έρχεσαι κάθε εβδομάδα».

Το στιγμιότυπο ολοκληρώθηκε με τους δύο άνδρες να αγκαλιάζονται και να χαμογελούν, σε μια στιγμή που φανέρωσε το θετικό κλίμα μετά τη νίκη επί της Σίτι.