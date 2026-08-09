Άρσεναλ - Ντόρτμουντ: Ο Καρέτσας πλήγωσε τον Τζόλη με γκολάρα για το 0-2 [βίντεο] - iefimerida.gr

Μαγικός Καρέτσας, έκανε το 2-0 για τη Ντόρτμουντ μέσα στο Έμιρεϊτς με φοβερό γκολ από τα όρια της περιοχής.

Η Ελλάδα πια έχει αστέρια παγκοσμίου βεληνεκούς και το σημερινό φιλικό παιχνίδι μεταξύ της Άρσεναλ και της Ντόρτμουντ είναι ένα ραντεβού που αναδεικνύει ιδανικά το γεγονός.

Οι Χρήστος Τζολης και Κωνσνταντίνος Καρέτσας ξεκίνησαν βασικοί, με τον δεύτερο να... πληγώνει την ομάδα του πρώτου με ένα εκπληκτικό γκολ για το 0-2.

Άρσεναλ - Ντόρτμουντ: Το γκολ του Καρέτσα

Ο νεαρός μεσοεπιθετικός, που κάνει ανεπίσημο ντεμπούτο, πήρε τη μπάλα και εκτέλεσε από τα όρια της περιοχής στην απέναντι γωνία. Ο γκολκίπερ δε μπορούσε να αντιδράσει και ο Καρέτσας άνοιξε λογαριασμό με τη Ντόρτμουντ!