 Η επική αντίδραση του Μπερμπάτοφ όταν είδε τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στη ζώνη του υποβιβασμού [βίντεο] - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

Η επική αντίδραση του Μπερμπάτοφ όταν είδε τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στη ζώνη του υποβιβασμού [βίντεο]

Η επική αντίδραση του Μπερμπάτοφ όταν είδε τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στη ζώνη του υποβιβασμού [βίντεο]
Ο Ντίμιταρ Μπερμπάτοφ / Φωτογραφία: Screenshot
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ο Ντίμιταρ Μπερμπάτοφ δεν μπορούσε να πιστέψει πως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκεται στις θέσεις του υποβιβασμού.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ διανύει μία πολύ δύσκολη σεζόν και το απόγευμα της Κυριακής (8/11, 18:30) έχει μπροστά της ακόμη μία απαιτητική δοκιμασία, καθώς υποδέχεται την Άστον Βίλα, βρισκόμενη πλέον κάτω από τη ζώνη του υποβιβασμού της Premier League.

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