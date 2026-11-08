Η επική αντίδραση του Μπερμπάτοφ όταν είδε τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στη ζώνη του υποβιβασμού [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Ντίμιταρ Μπερμπάτοφ δεν μπορούσε να πιστέψει πως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκεται στις θέσεις του υποβιβασμού.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ διανύει μία πολύ δύσκολη σεζόν και το απόγευμα της Κυριακής (8/11, 18:30) έχει μπροστά της ακόμη μία απαιτητική δοκιμασία, καθώς υποδέχεται την Άστον Βίλα, βρισκόμενη πλέον κάτω από τη ζώνη του υποβιβασμού της Premier League.