Εμμανουήλ Καραλής: Επέστρεψε στην Αθήνα με το αργυρό μετάλλιο -«Ξύπνησε μέσα μου μια νέα φλόγα» - iefimerida.gr

Ο Εμμανουήλ Καραλή επέστρεψε στην Αθήνα στις 7 το πρωί, μετά από ένα μακρύ ταξίδι από το Τόκιο.

Εκεί, ο πρωταθλητής του επί κοντώ κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο, που ήταν και το μοναδικό για τη χώρα μας στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου.

Στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» έφτασε μέσω ανταπόκρισης από την Ντόχα κι εκεί τον περίμεναν για να τον υποδεχτούν συγγενείς, φίλοι, αλλά και ο Κώστας Κεντέρης.

«Είμαι πολύ κουρασμένος, καθώς μόλις γύρισα από ένα μεγάλο ταξίδι στην Ιαπωνία, όμως είμαι χαρούμενος που επέστρεψα. Βρίσκομαι ξανά με τους αγαπημένους μου, ο πατέρας μου είναι εδώ, και σε λίγο θα πάω να δω και τη μητέρα μου και όλη την οικογένειά μου. Ήταν μια πολύ μεγάλη και απαιτητική σεζόν και τώρα όλοι μας χρειαζόμαστε λίγη ξεκούραση, την αξίζουμε» ανέφερε.

«Αυτή η εμπειρία άναψε μέσα μου μια νέα φλόγα. Μια φλόγα που με γεμίζει ενέργεια και πίστη ότι στο μέλλον θα καταφέρω να πετύχω όλους τους στόχους που έχω θέσει» πρόσθεσε ο Καραλής.