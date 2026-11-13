Επέστρεψε στις προπονήσεις του Ολυμπιακού ο Ντόρσεϊ -Εκτός με Άρη και Μακάμπι

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ προπονήθηκε με την ομάδα του Ολυμπιακού το πρωί της Παρασκευής (13/11) με την τιμωρία του να έχει λήξει.

Επιστροφή στις ομαδικές προπονήσεις για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, όπως προανήγγειλε και ο Sports Director της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Χρήστος Μπαφές.

Η τιμωρία του ομογενούς γκαρντ ολοκληρώθηκε, μετά το ατόπημά του και το δημόσιο σχόλιο στο Instagram και έτσι από το πρωί της Παρασκευής έγινε ξανά μέλος των προπονήσεων της ομάδας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μία προπόνηση, βέβαια, μετά την αναμέτρηση με την Ντουμπάι που δεν είχε ιδιαίτερη ένταση, καθώς αφορά περισσότερο τους παίκτες που δεν είχαν χρόνο συμμετοχής και την αποθεραπεία όσων αγωνίστηκαν περισσότερα λεπτά.

Χωρίς Ντόρσεϊ με τον Άρη, πιθανή επιστροφή με Ρεάλ

Ο Ολυμπιακός, μετά τη νίκη επί της Ντουμπάι, έχει μία πολύ σημαντική υποχρέωση όσον αφορά την Basket League, καθώς την προσεχή Κυριακή (15/11 - 17:30) θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη για να αντιμετωπίσει τον Άρη.

Σε ένα παιχνίδι που ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δε θα βρίσκεται στην αποστολή, παρά την επιστροφή του στις προπονήσεις. Προφανώς και ο Γιώργος Μπαρτζώκας θέλει να δει τον παίκτη να αποκτά ξανά αγωνιστικό ρυθμό και να γίνεται μέλος της ομάδας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εξ ου και δε θα αγωνιστεί ούτε στην αναμέτρηση με τη Μακάμπι, η οποία υποδέχεται το βράδυ της Τρίτης (19/11 - 19:00) τον Ολυμπιακό στην Κύπρο. Μέχρι τότε, ο Ντόρσεϊ δε θα έχει προλάβει να μπει στις δυνατές ομαδικές προπονήσεις του Ολυμπιακού, ένεκα των αγωνιστικών υποχρεώσεων, ενώ στις 20 Νοεμβρίου ακολουθεί η κόντρα με τη Ρεάλ Μαδρίτης στη SUNEL Arena.

Παιχνίδι στο οποίο θα φανεί αν τελικά επιλεγεί ώστε να αγωνιστεί, όμως πρέπει να θεωρείται δεδομένο πως θα δώσει το παρών στην αναμέτρηση της επόμενης εβδομάδας απέναντι στην Καρδίτσα, για την Basket League.