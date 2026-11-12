Μειώθηκε η ποινή του Παναθηναϊκού AKTOR από το ΑΣΕΑΔ -Πότε επιστρέφει ο κόσμος στο «Telekom Center Athens»

Επιστροφή στις γεμάτες εξέδρες για τον Παναθηναϊκό AKTOR καθώς το ΑΣΕΑΔ μείωσε κατά μία αγωνιστική την τιμωρία που είχε επιβληθεί για τα όσα διαδραμίστηκαν στους περσινούς τελικούς.

Ευχάριστα είναι τα νέα για τον Παναθηναϊκό AKTOR που ετοιμάζεται να υποδεχθεί ξανά τον κόσμο του στο Telekom Center Athens, αρχής γενομένης από την αναμέτρηση με τον Κολοσσό Ρόδου (15/11, 13:00) στην Basket League, γεγονός που θα φέρει... άλλη ψυχολογία στους παίκτες και το προπονητικό τιμ του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

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Επιστρέφουν οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού ΑΚΤΟR στο T-Center

Η απόφαση του ΑΣΕΑΔ φέρνει χαμόγελα στις τάξεις του Παναθηναϊκού AKTOR, καθώς ανοίγει ξανά ο δρόμος για την επιστροφή των φιλάθλων στα ματς του πρωταθλήματος. Υπενθυμίζεται πως οι «πράσινοι» είχαν τιμωρηθεί αρχικά με τέσσερις αγωνιστικές κεκλεισμένων των θυρών από τον Αθλητικό Δικαστή και τη ΔΕΑΒ, για όσα είχαν συμβεί στους περσινούς τελικούς του πρωταθλήματος απέναντι στον Ολυμπιακό.

Ωστόσο, μετά την προσφυγή της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, το ΑΣΕΑΔ έκανε δεκτό το αίτημα για μείωση της ποινής κατά μία αγωνιστική, περιορίζοντάς την στις τρεις. Οι συγκεκριμένες αγωνιστικές έχουν ήδη εκτιθεί, με αποτέλεσμα η ομάδα να μπορεί πλέον να αγωνιστεί ξανά μπροστά στο κοινό της.

Εκκρεμεί η απόφαση για την αφαίρεση βαθμών

Την ίδια στιγμή, ανοιχτή παραμένει μία ακόμη σημαντική υπόθεση για τον Παναθηναϊκό. Συγκεκριμένα, έχει κατατεθεί προσφυγή και για την ποινή αφαίρεσης δύο βαθμών που έχει επιβληθεί στην ομάδα, ωστόσο η υπόθεση δεν έχει ακόμη εκδικαστεί.