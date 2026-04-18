Έπαιξε σε Μουντιάλ και Champions League, στοίχιζε εκατομμύρια - Σήμερα αγωνίζεται στη Δ’ εθνική - iefimerida.gr

Τα χρόνια μπορεί να περνούν, η αγάπη για το ποδόσφαιρο δεν ξεφτίζει ποτέ!

Τι κι αν έχει κατακτήσει 3 φορές το πρωτάθλημα της Bundesliga, άλλες τόσες εκείνο της Serie A και έχει συνολικά 76 συμμετοχές με 11 γκολ και 17 ασίστ στο Champions League;

Ο Ντάγκλας Κόστα δεν έχει... βαρεθεί να φοράει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια και να κάνει τα «τσαλιμάκια» του, αγωνιζόμενος πλέον στην τέταρτη κατηγορία της Ιταλίας.

