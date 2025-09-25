Η ΕΟΚ μαζί με το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF διοργανώνουν εκδηλώσεις στη Λάρισα και τη Θεσσαλονίκη για το πρόγραμμα Healthy Hoops 4ALL - iefimerida.gr

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), στο πλαίσιο του προγράμματος Healthy Hoops 4ALL (HH4ALL), ξεκινάει μια σειρά αθλητικών-εκπαιδευτικών εκδηλώσεων, με την αυλαία να ανοίγει το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025 στη Λάρισα, ενώ την επόμενη ημέρα, Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025, η σκυτάλη περνά στη Θεσσαλονίκη, ολοκληρώνοντας ένα διήμερο γεμάτο δράση και ενδιαφέρουσες δραστηριότητες.

Το πρόγραμμα HH4ALL εντάσσεται στην Εθνική Δράση κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας, που υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Αναλυτικά οι λεπτομέρειες για τις δύο πρώτες εκδηλώσεις:

1ο Event: Σάββατο 27/09/2025 | Λάρισα | 10:00 - 16:00

Γήπεδο: Κλειστό Γυμναστήριο Νεάπολης

Διεύθυνση: Δημ. Γληνού, Νεάπολη 567 28

Συντονιστής: Γιώργος Καλαϊτζής

2ο Event: Κυριακή 28/09/2025 | Θεσσαλονίκη | 10:00 - 16:00

Γήπεδο: Δ.Α.Κ. Ευόσμου «Βούλα Πατουλίδου»

Διεύθυνση: Εθ. Αντιστάσεως 75, Εύοσμος

Συντονιστής: Γιώργος Καλαϊτζής

Οι εκδηλώσεις έχουν διάρκεια 2 έως 6 ώρες και απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Παιχνίδια και ασκήσεις σε σταθμούς, προσαρμοσμένα ανά ηλικία

σε σταθμούς, προσαρμοσμένα ανά ηλικία Ομαδικές δράσεις που ενισχύουν την αυτοπεποίθηση, τη συνεργασία και τη χαρά του παιχνιδιού

που ενισχύουν την αυτοπεποίθηση, τη συνεργασία και τη χαρά του παιχνιδιού Εκπαιδευτικές δραστηριότητες που καλλιεργούν τις κοινωνικές και κινητικές δεξιότητες των παιδιών, συμβάλλοντας στην ευεξία τους

Κάθε εκδήλωση μπορεί να φιλοξενήσει έως και 360 παιδιά, δημιουργώντας μια πραγματική γιορτή μπάσκετ και αθλητικής παιδείας.

Καμπάνια «Φέρε τους φίλους σου»

Στο πλαίσιο του HH4ALL, οι προπονητές ενθαρρύνουν τους/τις αθλητές/-τριές τους να προσκαλέσουν τους φίλους τους, ώστε περισσότερα παιδιά να γνωρίσουν και να απολαύσουν τη χαρά του μπάσκετ.

Στις εκδηλώσεις θα παρευρεθούν και γνωστοί πρώην αθλητές/αθλήτριες του μπάσκετ δίνοντας τη δυνατότητα σε μικρούς και μεγάλους φίλους του αθλήματος να τους γνωρίσουν και να συζητήσουν από κοντά.