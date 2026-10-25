Ποιος είναι ο Άγγελος Παπανικολάου που αντικατέστησε τον Βαγγέλη Λιόλιο στην προεδρία της ΕΟΚ - iefimerida.gr

Ο Άγγελος Παπανικολάου είναι ο νέος πρόεδρος της ΕΟΚ, ασκεί το επάγγελμα του καρδιολόγου και καλείται να βρει και πάλι τον... σφυγμό του ελληνικού μπάσκετ.

Μετά την παραίτηση του Βαγγέλη Λιόλιου από την προεδρία της ομοσπονδίας, η ΕΟΚ συγκάλεσε έκτακτο διοικητικό συμβούλιο, από το οποίο θα προέκυπτε νέος πρόεδρος. Και αυτός είναι ο Άγγελος Παπανικολάου.

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Η επαγγελματική αφετηρία του Παπανικολάου βρίσκεται στον χώρο της ιατρικής, αφού ο ίδιος ειδικεύεται ως καρδιολόγος. Ωστόσο, ο νέος πρόεδρος γνωρίζει ήδη τη λειτουργία της Ομοσπονδίας, έχοντας αναλάβει σημαντικές αρμοδιότητες μέσα στην ΕΟΚ, πριν από την ανάδειξή του σε πρόεδρό της.

Η υποψηφιότητα του Άγγελου Παπανικολάου το 2021

Δεν είναι η πρώτη φορά που το όνομα του Άγγελου Παπανικολάου βρίσκεται στην μπασκετική επικαιρότητα. Συγκεκριμένα, το 2021 είχε διεκδικήσει την προεδρία της ΕΟΚ, μαζί με τους Βαγγέλη Λιόλιο και Παναγιώτη Φασούλα.

Η υποψηφιότητα του Παπανικολάου είχε συνδεθεί τότε με την παράταξη Βασιλακόπουλου, καθώς θεωρούνταν ένα από τα πρόσωπα που θα μπορούσαν να συνεχίσουν την παρουσία της στα ηγετικά κλιμάκια της Ομοσπονδίας. Τελικά, ο Βαγγέλης Λιόλιος επικράτησε στην εκλογική αναμέτρηση και ανέλαβε την προεδρία, με τον Παπανικολάου να συνεχίζει την ενασχόλησή του με τα διοικητικά του αθλήματος.

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Ένας καρδιολόγος στον χώρο του μπάσκετ

Η επαγγελματική ιδιότητα του Άγγελου Παπανικολάου είναι αυτή του καρδιολόγου. Στο παρελθόν, ο 45χρονος είχε παρουσία σε δομές που σχετίζονται με την υγειονομική υποστήριξη του αθλητισμού, μεταξύ άλλων μέσω της συμμετοχής του στην υγειονομική επιτροπή του ΕΟΔΥ για τον συγκεκριμένο τομέα.

Πλέον, αναλαμβάνει να βγάλει το ελληνικό μπάσκετ από την δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες, μετά τις τελευταίες εξελίξεις.