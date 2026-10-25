ΕΟΚ: Νέος πρόεδρος της ομοσπονδίας ο Άγγελος Παπανικολάου, μετά την παραίτηση του Βαγγέλη Λιόλιου - iefimerida.gr

Ο Άγγελος Παπανικολάου είναι ο νέος πρόεδρος της ΕΟΚ, όπως προέκυψε μετά από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.

Μετά την παραίτηση του Βαγγέλη Λιόλιου από την προεδρία της Ομοσπονδίας, η ΕΟΚ συγκάλεσε έκτακτο διοικητικό συμβούλιο, από το οποίο θα προέκυπτε νέος πρόεδρος.

Αυτός είναι ο Άγγελος Παπανικολάου, ο οποίος στο επάγγελμα είναι γιατρός, έχοντας την ιδιότητα του καρδιολόγου. Ήταν υποψήφιος στις εκλογές του 2021, όταν είχε βγει τρίτος πίσω από Βαγγέλη Λιόλιο και τον Παναγιώτη Φασούλα. Σε εκείνη την εκλογική διαδικασία είχε τη στήριξη του Γιώργου Βασιλακόπουλου.

ΕΟΚ: Παραιτήθηκαν τέσσερα μέλη του Δ.Σ.

Τέσσερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΚ παραιτήθηκαν, μετά το σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει στο ελληνικό μπάσκετ.

Βάσει καταστατικού, Κέλλυ Γιαννάκη, Γιώργος Αντωνιάδης, Περικλής Δορκοφίκης, Μπάνε Πρέλεβιτς, είναι οι άνθρωποι που λογίζονται ως αναπληρωματικοί, ωστόσο ακόμη δεν είναι βέβαιο αν θα δεχθούν τις θέσεις.